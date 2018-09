Nelly resuelve demanda contra mujer que supuestamente agravió sexualmente

El rapero Nelly se presenta en el escenario durante un concierto en Corner Block Party en la Universidad de Auburn en Auburn, Alabama, el 18 de abril de 2015. (Foto AP / Brynn Anderson, archivo)

SEATTLE – El rapero Nelly acordó resolver una demanda presentada por una mujer que alega que la violó en su autobús turístico en los suburbios de Seattle y luego la difamó cuando afirmó que ella había inventado la acusación.

Los términos del acuerdo entre Monique Greene y Nelly, cuyo nombre real es Cornell Haynes Jr., no han sido revelados, informó el Seattle Times.

Una orden de despido presentada el lunes en el Tribunal Superior del Condado de King muestra que ambas partes acordaron pagar los honorarios y costos de sus propios abogados.

El abogado de Nelly, Scott Rosenblum, declaró en un correo electrónico que no hay dinero intercambiado de manos. La abogada de Greene, Karen Koehler, disputa esa afirmación, pero comentó que no podía declarar ante eso específicamente.

Al preguntarle el periódico si Greene aún respalda las acusaciones detalladas en la demanda, Koehler respondió: “100 por ciento”.

La policía arrestó a Nelly el 7 de octubre, luego de que Greene informara que la había agredido sexualmente en su autobús turístico en la ciudad de Auburn.

Una investigación policial de Auburn encontró la causa probable de una agresión, pero los fiscales decidieron no acusar al rapero, citando la falta de cooperación de su acusadora.

Rosenblum dijo que las acusaciones fueron inventadas. Posteriormente, el abogado de Nelly emitió varias declaraciones públicas en las que se sostenía que la mujer no identificada había inventado sus reclamos.

Greene, entonces estudiante de 22 años de la Universidad de Washington, demandó a Nelly en diciembre.

Nelly respondió contrarrestando a Greene por difamación, argumentando que su encuentro sexual fue consensual. Sus reclamaciones también fueron desechadas en virtud del acuerdo de despido.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que afirman son víctimas de delitos sexuales, pero Koehler recalcó que Greene aceptó ser identificada públicamente.