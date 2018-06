Productor de Hip-Hop de Las Vegas ha trabajado con Lil Wayne y Rihanna

El productor de hip-hop, Tiger Stylz en Digital Insight Recording Studio el miércoles 20 de junio de 2018 en Las Vegas. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Vegas Voices es una serie semanal que destaca a gente de Las Vegas.

Le gusta decirle a la gente que puede oír hormigas caminando cuando está durmiendo.

“Mi sentido del oído es una bendición y una maldición”, retumbó Tiger Stylz un viernes por la tarde, seguido por una carcajada.

Es una bendición porque lo ha llevado hasta aquí: el estudio principal de alta tecnología y granulado de madera en Digital Insight Recording Studios, que Stylz es copropietario junto con el ingeniero musical, Mike Lavin.

Es una maldición porque, bueno, nunca puede apagar sus oídos: él, de 48 años, es un obsesivo sónico.

“Pero me encanta”, afirma Stylz, vistiendo una gorra de béisbol de la UNLV oscura y una camiseta de los Vegas Golden Knights, su barba de chivo y una cola de caballo con un tono plateado a juego. “No lo cambiaría para nada”.

Ciertamente funcionó para Stylz. Podría decirse que es el productor de hip-hop más veterano de Las Vegas, y comenzó a grabar y producir música en 1986 con un grabador de cassette de cuatro pistas en la casa de su infancia. El extenso currículum de Stylz incluye la apertura de N.W.A. en Artemis Ham Hall en 1989 como parte del conjunto de hip-hop: V.I.P. Patrol y trabajando en álbumes de Lil Wayne, Mobb Deep y Rihanna años después.

Stylz, quien aparentemente nunca deja de trabajar, recientemente se tomó un descanso para hablar sobre su carrera.

Review-Journal: Hemos visto tantas cosas en términos de producción de hip-hop. Los productores ahora pueden hacer ritmos en una computadora portátil en su habitación. ¿Cómo ha afectado eso las cosas de tu lado?

Stylz: Comencé fuera de lo típico, como lo están haciendo hoy, no es diferente a mí, lo amo. Amo la tecnología; muchas cabezas mayores lo minimizan, porque no son intuitivas con eso, pero yo no. Muchas de las cosas que empezaron a surgir en cuanto al software, en lo que respecta a las cosas que puedes hacer con esta tecnología, he estado esperando, probablemente durante 10 a 15 años. En aquel entonces, tenías que tener un montón de equipos, solo para juntar una canción. Ahora, puedes subir a la computadora portátil, obtener la pista gratis y grabarla allí mismo. Es un gran cambio.

El streaming está cambiando las cosas exponencialmente, junto con las redes sociales, especialmente para el hip-hop. Está impulsando números enormes para el género.

Acabo de recibir una licencia de sincronización de Spotify la semana pasada de un registro que hice en 2001. Obtuve un cheque para el mismo álbum de Sound Exchange, así que ahora estoy empezando a ver que funcione; creo que es una cosa hermosa, que puedes hacer tu canción y tan pronto como termines, puedes subirla. Para sacar estas licencias, hay que sacar dinero, estoy empezando a ver los beneficios del streaming. Ahora realmente no hay guardianes como solía haber: la radio, las disqueras, debías recurrir a estas personas para que te lanzaran.

¿De qué manera la falta de guardianes, determinando lo que es o no será un éxito, afecta lo que haces?

Cambia mucho las cosas porque no estás atrapado por esos límites. Puedes decir lo que quieras.

¿Cuándo te diste cuenta de que podías hacer esto para ganarte la vida?

Comencé mi compañía de producción, Ace Productions, en 1998. Terminé obteniendo una inversión, un cheque de $10 mil, solo porque alguien creía en lo que yo hacía. No sabía nada de negocios, solo sabía que tenía talento para la música y ahora necesitaba destacar, “¿Cómo puedo ganar dinero con esto?” Obtuve mi primera tarjeta de la biblioteca y comencé a buscar libros de audio, comencé a aprender tanto como pude. Fue como, “O puedo tomar estos $10 mil e intentar hacer otro disco en un estudio o puedo intentar armar un estudio yo mismo y podemos hacer registros en casa”. Terminé haciéndolo, gasté los $10, mil, obtuve mi primera computadora, y comenzó a partir de ahí. Empecé a venir aquí en el año 2000. Le pregunté (al ex propietario de Digital Insight) Rob (Devlin): “Oye, ¿tienes alguna vacante? ¿Tienes gente buscando productores?” Él me respondió, “Sí, tengo gente que viene todo el tiempo”. Probablemente una semana después, me llamó.

¿Cuáles fueron algunos de tus primeros avances?

Mi primera sesión fue con (Rodney) “Darkchild” Jerkins; él hizo mucha producción para Michael Jackson, Whitney Houston, gente así. Él estaba haciendo una canción llamada “Supergirl” para una película. Lo conocí, y fue un momento “a-ha”, porque dije, “Tenemos un verdadero productor en el estudio y él está aquí”. Me dije, “Estoy en el lugar correcto sin duda”.

Otro momento “a-ha” fue para mí, David Banner y Nelly en el estudio. (Banner) estaba intentando hacer una canción para la banda sonora “The Longest Yard”. Creo que todos estaban en la ciudad para un espectáculo de premios, y David necesitaba un estudio. La armamos. Pasé un buen rato; Nelly trajo a Goodie Mob y venía Ashanti con él; él estaba saliendo con ella. Intentó colarse aquí, encubierta. Esa fue una de las mejores sesiones, solo para ver (Banner) en acción y el equipo que está usando. Él quería que yo hiciera ciertas cosas, y si no sabía hacer esas cosas en ese momento, él me enseñaba.

Mi primera gran sesión fue con Rihanna. Hicimos “Unfaithful” de su segundo álbum (en 2006 “A Girl Like Me”). Ella no era la Rihanna que es ahora; era joven y solo estaba creciendo. Esa fue una gran sesión.

La longevidad es particularmente dura en el hip-hop porque el sonido está en constante evolución.

Tienes que cambiar con los tiempos. Tienes que llegar con los tiempos o estar atrapado en tu tiempo. Conozco demasiadas personas que están atrapadas en el día. Aprecio lo que he pasado, lo que he visto de ese pasado, pero estoy haciendo nuevas historias, hoy y para el futuro.

■ Lugar donde siempre llevas visitas

Mucha gente que viene quiere encontrar los mejores lugares para comer, así que probablemente los lleve a M&M Soul Food Café o Nevada Chicken Café.

■ Destino de vacaciones favorito

Nevada del Norte, porque mi hijo está allí.

■ Deporte favorito

Boxeo. Puedo ver boxeo todo el día. Estoy viendo un montón de MMA, UFC, cosas así.

■ Película favorita

Cualquier documental. Realmente me gusta aprender y descubrir cosas sobre diferentes personas y situaciones.

■ Aficiones

(La música) es mi amor y mi hobby. Mi hobby se convirtió en mi amor y mi amor se convirtió en mi trabajo.

■ Talentos especiales / inusuales

Dibujo. Solía ser un artista de graffiti, hago arte, solía cortarme el cabello; soy bueno con mis manos. Mi hermano siempre me dijo que debí haber sido cirujano.