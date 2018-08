Rezan amigos para la Reina del Soul, Aretha Franklin, quien lucha contra una enfermedad

NUEVA YORK – Fans y amigos, incluyendo Mariah Carey y Missy Elliott, ofrecieron oraciones y buenos deseos a la Reina del Soul: Aretha Franklin, quien se encuentra gravemente enferma.

Una persona cercana a Franklin, quien habló bajo condición de anonimato porque la persona no tenía permitido hablar públicamente sobre el tema, informó a The Associated Press el lunes que la cantante está gravemente enferma. No se proporcionaron más detalles.

Carey, quien considera que Franklin es una de sus mayores influencias, escribió en Twitter que está “orando por la Reina del Soul”. Missy Elliott mencionó que el público tiene que celebrar a artistas icónicos antes de morir.

“Muchos de ellos nos han regalado décadas de música intemporal”, escribió la rapera en Twitter.

My prayers are with Aretha Franklin & her family during this difficult time 🙏🏾 LOOK BELOW @ what I tweeted at the top of the year we MUST CELEBRATE the Living Legends while they are here to see it. So many have given us decades of Timeless music…❤️ https://t.co/VVacLxcMSI

— Missy Elliott (@MissyElliott) August 13, 2018