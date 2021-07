Musical de Broadway hará su estreno mundial en Las Vegas

En 2020, el inicio de la pandemia de COVID-19 apagó las luces de Las Vegas, incluyendo las de uno de los teatros más elegantes que hay en la zona occidental de Estados Unidos, The Smith Center, conocido nacionalmente por ofrecer espectáculos de alta calidad con artistas de primer nivel.

Mia Massaro como “Paula Pokrifki”, David Wayne Britton como “Foley”, Devin Holloway como “Sid” y Emily Louise Franklin como “Lynette”, presentan una escena del musical “An Officer and a Gentleman” ante los medios de comunicación del sur de Nevada. Miércoles 14 de julio de 2021 en The Smith Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los artistas del musical “An Officer and a Gentleman”: Wes Williams como “Zack Mayo”, Mia Massaro como “Paula Pokrifki”, David Wayne Britton como “Foley”, Devin Holloway como “Sid” y Emily Louise Franklin como “Lynette”; finalizan una escena de la puesta en escena que hará su estreno mundial en Las Vegas. Miércoles 14 de julio de 2021 en The Smith Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El presidente de The Smith Center, Myron Martin, se mostró emocionado ante el lanzamiento mundial de la puesta en escena “An Officer and a Gentleman”. Miércoles 14 de julio de 2021 en The Smith Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La coreógrafa de “An Officer and a Gentleman”, Patricia Wilcox, abordó los retos que conllevan montar un espectáculo de alta calidad durante una pandemia. Miércoles 14 de julio de 2021 en The Smith Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Mia Massaro como “Paula Pokrifki”, David Wayne Britton como “Foley”, Devin Holloway como “Sid” y Emily Louise Franklin como “Lynette”, presentan una escena del musical “An Officer and a Gentleman” ante los medios de comunicación del sur de Nevada. Miércoles 14 de julio de 2021 en The Smith Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los protagonistas del musical “An Officer and a Gentleman” realizan una presentación exclusiva ante los medios de comunicación más importantes de Nevada, previo al estreno mundial de la obra de Broadway que se realizará en Las Vegas. Miércoles 14 de julio de 2021 en The Smith Center. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La buena noticia es que esas luces se volvieron a encender el miércoles 14 de julio de 2021 durante un evento exclusivo para los medios de comunicación más importantes de Nevada, en el cual los dirigentes de The Smith Center anunciaron que lanzarán una gira nacional que incluye el estreno mundial del musical “An Officer and a Gentleman”, obra que forma parte de la programación de la serie Broadway Las Vegas de 2021-2022.

“Estoy tan emocionado, no esperaba estar sin espectáculos durante 482 días”, comentó el presidente de The Smith Center, Myron Martin, ante los distintos representantes de los medios de comunicación reunidos sobre el imponente escenario del teatro. “Salgo aquí todo el tiempo. Siempre me conmueve la ‘luz fantasma’, y sé que nadie había estado aquí en mucho tiempo”, agregó.

La producción teatral de “An Officer and a Gentleman” se basa en la misma película ganadora del premio Óscar, la cual celebra el triunfo sobre la adversidad con el mismo final icónico y romántico del filme original estrenado en 1982. La primera función está programada para el próximo 26 de octubre en The Smith Center.

“Hemos estado esperando mucho tiempo para presentar programas nuevamente a nuestra comunidad del sur de Nevada, y ser anfitrión del estreno mundial de ‘An Officer and a Gentleman’ significa que los habitantes serán los primeros en ver esta increíble producción. Con nuestro lugar de clase mundial y nuestra comunidad acogedora que está ansiosa por ver espectáculos de calidad, sabemos que The Smith Center será la plataforma de lanzamiento perfecta para esta emocionante gira nacional”, expresó Martin, quien estaba notablemente emocionado.

Durante el evento, los protagonistas de la obra presentaron de manera magistral la escena “Up Where We Belong”, con la canción originada por Joe Cocker y Jennifer Warnes. Los artistas presentes fueron Wes Williams como “Zack Mayo”, Mia Massaro como “Paula Pokrifki”, David Wayne Britton como “Foley”, Devin Holloway como “Sid” y Emily Louise Franklin como “Lynette”.

“No es poca cosa montar y lanzar una gira nacional de una producción teatral durante una pandemia. La infraestructura de vanguardia y el impresionante diseño de The Smith Center lo convierten en un lugar ideal para presentar esta edificante producción a nivel mundial”, expresó Patricia Wilcox, coreógrafa de “An Officer and a Gentleman”.

La serie de espectáculos de Broadway que se presentarán en The Smith Center para el otoño también incluye “CATS” y “A Christmas Carol”, además de “The Play That Goes Wrong”.