Nace su carrera de DJ

Francis Hernández, mantiene su empleo como mesera y lo combina con sus presentaciones. Foto Cortesía.

Francis Hernández, de 27 años, es originaria de La Habana, Cuba, trabaja como mesera en el restaurante colombiano Oiga, mire, vea, desde hace 5 años, los mismos que tiene de haber inmigrado a los Estados Unidos, en donde recientemente tomó la oportunidad de ser DJ en una noche de “rumba”, nunca imaginó que ahí comenzaría una nueva carrera.

Cada noche de sábado la cubana trabaja atendiendo las mesas del restaurante, gusta de brindar un servicio de calidad, como a ella le gustaría ser tratada, pero en su interior se preguntaba cómo sería ser DJ y si tendría la capacidad de poner a bailar a la gente, el gerente del establecimiento Olmedo Hoyos, le propuso probar suerte.

Hernández tomó muy enserio esa posibilidad, y de inmediato se ingenió el nombre de DJ Havana (está escrito en inglés), “los clientes piensan que soy colombiana por trabajar aquí, quería dejar establecido mi origen y orgullo de Cuba, además de ser un nombre sencillo que me da identidad y la gente reconoce la base latina”.

De acuerdo con la novata DJ, su noche de presentación fue un éxito, “vencí los nervios, me preparé escuchando mucha música, buscando lo que pudiera hacer bailar a la gente, los clientes que me conocen como mesera, me felicitaron y empezaron las invitaciones a otros lugares fuera de Las Vegas”.

En marzo se realizó una guerra de DJ mujeres en Los Ángeles, “buscaban una representante de Las Vegas y un cliente del restaurante me contactó para animarme a participar, yo fui sin nada que perder y resulta que gané”, eso fue una sorpresa para la entrevistada, ya que en la competencia había damas de mayor experiencia y trayectoria.

Después de haber ganado en Los Ángeles, recibió una invitación local, para tocar en el “Primer viernes” en el barrio de las artes y subirse a uno de los escenarios de la calle Fremont Experience, “actualmente cuanto me voy de DJ, estoy perdiendo un día de trabajo en el restaurante como mesera, pero sé que estoy forjando una carrera”, comentó.

Las presentaciones poco a poco se le están acumulando, Miami, Los Ángeles, New York y Texas, además de seguir tocando en “su trabajo” cada que hay oportunidad, “este ambiente está dominado por hombres, los ves anunciados en todos los clubes de Las Vegas, yo quiero ser de un grupo de mujeres que abran camino y tener esa competencia justa”, dijo Francis.

Si usted gusta de la comida colombiana y asiste al establecimiento de Decatur y Sahara, probablemente le atienda Francis Hernández, la misma que esa noche realice un viaje para presentarse como DJ ante miles de personas en un club de New York, y que al día siguiente regrese a su trabajo de atención al cliente.

“Se requiere de mucha disciplina el ritmo nocturno, y saber decir que NO a las bebidas alcohólicas, si voy de rumba me divierto, si voy de trabajo me mantengo profesional, tomo solamente agua y realizo lo mejor en el tornamesa”, terminó diciendo la mesera/DJ.