Nébula X en El Patio

Prefiero que una tarántula tenga crías en mi oreja, que escuchar reguetón, dijo Javier Rojas, antes de su presentación. En la foto, desde la izquierda: Javier Rojas, Carlos Meléndez y Rick Cox. El viernes 18 de marzo de 2022, en El Patio Nightclub. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

Nébula X es una de las bandas con mayor arraigo en Las Vegas. Lamentablemente, en diciembre del año pasado falleció David Cornejo, quien grabó con ellos “Rata del pozo” y apenas hace tres semanas murió su baterista John Kidd, que formó parte de la banda para el lanzamiento del éxito “Piedad”.

Con “las botas puestas”, Javier Rojas, acompañado de Rick Cox y Carlos Meléndez, se atrevieron a estelarizar un concierto denominado “Noche de Metal”, alternando con Fatal Illusions, Insomnio y Orbitron. La “tocada”, realizada el viernes 18 de marzo de 2022, en El Patio Nightclub, fue difundida por medio de las redes sociales y tuvo gran aceptación por parte del público que gusta del rock en español.

En entrevista previa a su participación, tres de los elementos recordaron sus inicios en el circuito roquero. “Conocí a mi amigo Marcos Moreno, él me enseñó rolas en español, yo cantaba puro metal en inglés”, dijo el también guitarrista Javier Rojas, quien es nacido en Las Vegas, pero con origen profundamente “enraizado” en Ciudad Jiménez, Chihuahua, donde vivió algunos años (de los 11 a los 17) en su adolescencia.

En su barrio, en México, los “morros” escuchaban Scorpions, Kiss, Dio, Black Sabbath, Iron Maiden y “para 1995 empecé a escuchar a Rata Blanca, los Ángeles del Infierno. Entonces armamos una banda, en la que estuvo Ricardo Robles y David Cornejo (ambos de Dr. Hizteria), con el tiempo se sumó Rick Cox, Alejandro Candelas y El Coco, para el surgimiento de Nébula X”, precisó Rojas.

Junto a Pancho Villa, Nébula X fueron dos de las agrupaciones locales que hacían rock en español y sus contenidos eran originales. Ambas de gran calidad.

Sobre la incorporación de Rick Cox, quien es metalero y anglosajón. “Fue una casualidad, ya que Alejandro Candelas regresó a México y tuvo que aprender español, ‘la neta’ canta mucho mejor que otros vocalistas latinos, yo incluido”, recordó Rojas. Sin embargo la presencia de Rick le ha permitido abrir caminos en mercados en inglés.

“Hemos tocado en clubes ‘gabachos’ y de repente les aventamos tres rolas en español, al final vienen y nos comentan: la neta no sabemos lo que dicen, pero se oye bien chido. Cuando vino Rammstein por primera vez al ‘gabacho’ les pidieron que cantaran en inglés, no hicieron caso, y a los promotores les sorprendió escuchar a la ‘banda’ corear junto al líder del grupo, en alemán”, expresó Cox, argumentando que “el rock es un idioma universal, que une, que promueve la paz, que hermana”.

Sobre el público, Javier Rojas manifiesta que en la actualidad no exigen mucho. Todo ha cambiado, “han ‘amensado’ la música, a los ‘morros’ no les interesa si hay banda en vivo, tocando feo o bonito, se conforman con los mezcladores que incluso son más populares que algunas bandas”, acotó el guitarrista, destacando que “incluso yo ni considero música a eso, no tiene chiste ver a una computadora haciendo ruidos. Prefiero que una tarántula tenga crías en mi oreja que escuchar reguetón”.

Por su parte, Rick Cox manifestó que respeta a quien le gusta. “A mi no me llama la atención, no es para mi, pero la gente tiene la libertad de elegir lo que oye”, dijo.

Sobre el legado de Nébula X y la manera en que les gustaría ser recordados, puntualizan que “de aquí han salido por lo menos otras cinco bandas, ojalá el público se acuerde de nosotros y digan: ‘estos vatos le echaron ganas, hicieron rolas originales’. Ni siquiera nos atrevemos a tocar ‘De música ligera’, Gustavo Cerati era un monstruo uno de los imprescindibles, junto a Saúl Hernández, han sido de mis extrañas influencias”.

La diversidad de Nébula X se hace patente con la inclusión de Carlos Meléndez, quien tiene sangre salvadoreña en su torrente y ha sido bien recibido por los demás miembros de la banda. “Mis influencias centroamericanas me hacen oir a Diablos Negros, ellos hacen heavy metal en español, rolas que transmiten mensajes con gran significado, de hecho este género permite la exposición de mensajes profundos en medio de acordes estridentes, no tan aceptadas”, acotó.

“El primer grupo de metal que yo escuché fue Black Sabbath, ahora me impresionan bandas como Ángeles del Infierno, Rata Blanca, Transmetal y, del lado americano, Metallica y Prong, sin duda”, finalizó por su parte Cox.

Nébula X prepara su próximo material discográfico, serán seis canciones, pero antes requieren hallar un reemplazo para el baterista John Kidd.