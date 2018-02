Netflix lanza un adelanto de su nueva serie original “The innocents”

febrero 25, 2018 - 11:00 am

[Cortesía]

La serie “The innocents”, una producción original de Netflix, llegará este año a sus suscriptores, quienes podrán ver a sus protagonistas en el primer “teaser” que recientemente fue lanzado. La historia narra cuando los adolescentes “Harry” y “June” huyen de su familia represiva para estar juntos. Ambos son arrojados a un viaje extraordinario de autodescubrimiento que los descarrila de su inocente sueño, se dio a conocer en un comunicado.

Sin embargo, los secretos que mantienen sus respectivos padres ponen a prueba su amor hasta llevarlos a un punto de quiebre, mientras que el don extraordinario que poseen desata fuerzas poderosas que intentan dividirlos para siempre.

“Tus ojos se equivocan. El amor lo cambia todo”, anuncia el video de poco menos de un minuto de duración de la serie producida por New Pictures, basada en el Reino Unido y liderada por Charlie Pattinson, Elaine Pyke y Willow Grylls.

En el clip aparece parte del elenco conformado por Sorcha Groundsell (Clique, Sleeping Lions) como “June”; Percelle Ascott (Wizard vs. Aliens, The Weekend Movie) como “Harry”, y Guy Pearce (L.A. Confidential, Memento, The King’s Speech), como “Halvorson”.

“The innocents” fue creada por Hania Elkington y Simon Duric; el productor es Chris Croucher; el productor ejecutivo Farren Blackburn, junto a Charlie Pattinson, Elaine Pyke y Willow Grylls, y es director de seis de los ocho episodios de los que consta.