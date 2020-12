Nevadenses destacan en “Mariachi Vargas Extravaganza”

De izquierda a derecha, Deborah Carrillo-Barquero, Yasmine Dueñes y Precious Carrasco, se colocaron en los primeros lugares de sus respectivas categorías en el concurso anual “Mariachi Vargas Extravaganza”, el cual fue transmitido por internet. [Capturas de video]

Yasmine Dueñes, del CSN, ganó el primer lugar de la categoría “College/University” en el concurso anual “Mariachi Vargas Extravaganza”, el cual fue transmitido por internet. [Captura de video]

Deborah Carrillo-Barquero obtuvo la tercera posición de la categoría “High School” en el concurso anual “Mariachi Vargas Extravaganza”, el cual fue transmitido por internet. [Captura de video]

Precious Carrasco consiguió el tercer sitio de la categoría “College/University” en el concurso anual “Mariachi Vargas Extravaganza”, el cual fue transmitido por internet. [Captura de video]

Mariah Carmona Del Real, estudiante de Del Sol Academy of the Performing Arts, tuvo una destacada participación en el concurso anual “Mariachi Vargas Extravaganza”, el cual fue transmitido por internet. [Captura de video]

Josie Borges , estudiante de Las Vegas Academy of the Arts, tuvo una destacada participación en el concurso anual “Mariachi Vargas Extravaganza”, el cual fue transmitido por internet. [Captura de video]

José Mejía, estudiante del Colegio del Sur de Nevada, tuvo una destacada participación en el concurso anual “Mariachi Vargas Extravaganza”, el cual fue transmitido por internet. [Captura de video]

Mediante un formato distinto debido a la pandemia de COVID-19, recientemente se llevó a cabo la 26ª edición del concurso anual “Mariachi Vargas Extravaganza”, el cual contó con una destacada participación de seis representantes de Nevada que deleitaron a los jueces y espectadores con sus atractivas voces.

El evento se llevó a cabo virtualmente el 5 de diciembre, a diferencia de las ediciones anteriores, este nuevo formato provocó que no se realizaran las competencias de las categorías grupales, solamente de solistas. En la categoría “High School”, participaron Deborah Carrillo-Barquero y Mariah Carmona Del Real, ambas estudiantes de Del Sol Academy of the Performing Arts, además de Josie Borges de Las Vegas Academy of the Arts.

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) se ha caracterizado por tener uno de los programas de mariachi más exitosos a nivel nacional, una material electiva en la que participan más de 7,000 estudiantes que frecuentemente han tenido la oportunidad de presentarse ante el público mediante distintos eventos locales que se realizaban hasta antes de la pandemia.

Además del CCSD, el “Estado de Plata” también estuvo bien representado en la categoría “College/University”, en la cual participaron Precious Carrasco, Yasmine Dueñes y José Mejía, todos estudiantes del Colegio del Sur de Nevada (CSN).

Tres estudiantes de Nevada se situaron entre los primeros lugares de sus respectivas competencias: Yasmine Dueñes ganó el primer lugar en la categoría “College/University”, mientras que Precious Carrasco consiguió el tercer sitio en la misma. Por su parte, Deborah Carrillo-Barquero obtuvo la tercera posición en la categoría “High School”.

“Los resultados de este prestigioso concurso nacional muestran que Mariachi Plata (del CSN) refleja los estándares de clase mundial de nuestros programas de Música y Artes Escénicas. El mariachi es una parte importante de nuestra cultura, particularmente para la creciente población latina de ascendencia mexicana del sur de Nevada. Estoy muy orgulloso de todos los involucrados en este tremendo esfuerzo, incluidos los muchos mariachis locales que mantienen fuerte esta tradición”, comentó el presidente del CSN, Dr. Federico Zaragoza, mediante un comunicado.

Para nada es nuevo que los representantes del “Estado de Plata” ganen alguno de los primeros lugares del “Mariachi Vargas Extravaganza”, cabe recordar que en 2019 el Mariachi Internacional de Las Vegas Academy of the Arts logró el segundo lugar en la categoría de “High School”; Mariachi Los Gavilanes de la escuela secundaria Mónaco obtuvo el tercer sitio en la categoría “Middle School”; y el Mariachi Plata del CSN también se quedó con la tercera posición en la categoría “College/University”. Lugares que aún mantendrían debido a que en este 2020 los concursos grupales no se pudieron realizar.

