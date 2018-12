Ninel Conde disfrutará vacaciones de fin de año en la playa

ARCHIVO. Puebla 6 Nov 2018 (Notimex-Carlos Pacheco).- En el Auditorio Metropolitano de Puebla se presentó la obra, Cleopatra metió la pata, en donde participan Maribel Guardia, Ninel Conde, la Chupitos, Luis de Alba, Gustavo Munguía, entre otros.

La intérprete y actriz Ninel Conde señaló que cerrará su gira de presentaciones de 2018, el próximo 20 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, para luego tomar unas vacaciones con su familia en la playa.

Tras la presentación oficial del disco “Entre amigos” de la Sonora Dinamita de Lucho Argain”, Ninel destacó: “Me voy a un lugar cálido, porque odio el frío, todo el tiempo tengo frío, creo que me lo merezco después de tanto trabajo, pero satisfecha con el dueto que grabé con la Sonora Dinamita, fue uno sus éxitos ´La cortina´”.

Ninel Conde, quien acompañó a la Sonora Dinamita de Lucho Argain a las instalaciones del Gran Forum, afirmó que para 2019, tiene planes de hacer algunas presentaciones con la Sonora Dinamita de Lucho Argain.

“Mi propósito es viajar más y descansar lo necesario para estar más tiempo con la familia, porque tanto trabajo me aleja de ellos y ya no quiero eso, tengo 23 años de carrera y ya me lo merezco, le pararé a las giras de teatro; quiero tener calidad de vida”.

Por su parte, Daniela Argain informó que el disco “Entre amigos”, saldrá al mercado a partir del 14 de diciembre: “Cerramos el año con esta bendición discográfica y abrimos el 2019, con la promoción del mismo en el que tuvimos duetos importantes con Charlie Zaa, Alex Lora, Rocío Banquells, Charlie Cardona y Andrea Escalona, entre otros, a los cuales les agradecemos su apoyo incondicional para lograr esta producción”.