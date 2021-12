“No dejes de creer”: Journey

“Para muchos que no conocen la historia de Journey, el documental ‘Don’t Stop Believin: Everyman’s Journey’ es un buen comienzo para adentrarse en la maravillosa historia del nuevo vocalista de la banda, el filipino Arnel Pineda”, comentó a El Tiempo, Juan Reséndiz Bustos, luego de asistir al concierto que Journey realizó el miércoles 8 de diciembre como parte de una residencia de ocho fechas en The Theatre, dentro del hotel &casino Virgin Hotels – Las Vegas.

Journey vive un “segundo aire” llenando todos los lugares los cuales se presentan alrededor del mundo. Arnel Pineda pasó de ser un desconocido a una celebridad pero que no ha olvidado sus orígenes. Ha vuelto a Filipinas y ha vuelto a cantar en los mismos bares de antaño con The Zoo, su antigua banda de amigos. El miércoles 8 de diciembre de 2021 en The Theatre, dentro del hotel & casino Virgin Hotels - Las Vegas. [Foto Frank Alejandre / El Tiempo]

El concierto dio inicio a las 8:15 y de inmediato interpretaron algunas de las piezas más populares de la banda: “Only the Young”, “Don’t Stop Believing” y “Wheel in the Sky.

“Buenas noches Las Vegas, les agradecemos su presencia esta noche; no se arrepentirán de haber venido porque interpretaremos todas las canciones del álbum ‘Journey Greatest Hits’”, dijo Jonathan Cain, tecladista y uno de los miembros originales de la banda.

Las siguientes tres piezas “Faithfully”, “I’ll be alright without you” y “Any way you want it”, verdaderas joyas musicales, fueron bien interpretadas por el nuevo cantante, el filipino Arnel Pineda. De hecho, la historia de cómo se incorporó a Journey es fascinante. Sustituyó a Steve Perry, algo que ni siquiera los demás elementos de la agrupación creyeron que sería posible.

Y es que Pineda pasó de ser indigente en su tierra natal, a estrella de rock en Estados Unidos. Un caso verdaderamente insólito.

Como saben algunos de los fans de Journey, Pineda creció en la pobreza en Manila. Como él dice, “canté para salir de la pobreza”, primero en las calles y luego consiguiendo un lugar en bandas de rock locales.

Luego de una hora y 45 minutos, con una explosión de confeti, terminó la presentación de Journey.