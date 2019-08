“No salí de Camila por ego, sólo no me requirieron más”: Samo

A seis años de su salida del grupo Camila, el cantautor mexicano Samo asegura que no abandonó a Mario Domm y Pablo Hurtado por ego, simplemente no se le requirió más para el siguiente disco.

México 14 Ago 2019 (Notimex-Gustavo Durán).- Samuel Parra Cruz, mejor conocido como Samo y por ser el ex vocalista del grupo musical Camila, ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre la diversidad sexual y la no discriminación. México, 14 de agosto de 2019.

“Mucha gente piensa que salí por ego, porque quería ser la estrella, pero no me conocen. Siempre he dicho que me gusta compartir, que me gusta disfrutar del talento de los demás como hoy lo hago con Mario Sandoval, en ligero, en libres y cantando”, expresó.

Recordó que las giras con Camila fueron muy agotadoras. Tan solo en la última que hicieron, “Dejarte de Amar Tour” (2010-2012), presentaron hasta 28 conciertos al mes.

“Íbamos en las camionetas y de repente llorábamos. Le pasaba a Mario y me pasaba a mí. Me inventaron que me estaba quedando loco por los ataques de ansiedad y sí los tuvimos como también corrimos al hospital, pues eran muy fuertes los momentos que vivíamos, éramos un producto que en ese momento vendía muchísimo”, relató en conferencia de prensa.

Pese a las difíciles crisis de ansiedad por las que atravesaron, Samo siempre estuvo dispuesto a seguir trabajando, pero Mario Domm “ya se encontraba muy cansado, llevaba mucho peso encima y quería irse a descansar un poco”.

“Lo hablamos en una camioneta. Le dije: ‘¿Que hacemos, amigo?’ Vete a descansar 10 o 15 días y luego seguimos trabajando’. El caso es que un día me despiertan de un programa de televisión en Miami a las 6 o 7 de la mañana para decirme: ‘Oye, Samo, en las redes sociales tu compañero dice que hacen un break indefinido. ¿Es un adiós?’”.

“Les respondí que no estaba enterado, que lo habíamos hablado pero que no era algo tal cual, que íbamos a tomar un break (descanso) porque estábamos en un momento de trabajar muchísimo”.

Para ese tiempo, la disquera Sony Music México le había propuesto a Samo la grabación de un disco como solista y lo aceptó prometiendo que estaría con Camila cuando grabaran el siguiente álbum.

“A punto de estrenar mi producción musical como solista (Inevitable, 2013), ellos entraban a grabar el siguiente disco de Camila y yo no podía abandonar mi proceso, dejarlo en el cajón y decir: ‘corro con Camila’. Entonces, ya no fui invitado a Camila, así sucedieron las cosas”.

“El público se imagina que tal vez fue ego, pero les juro que no, me conocen. Y los que no me conocen, dense un tiempo y nos vamos por un café”, comentó durante la presentación del video del tema Amar de verdad a dueto con Mario Sandoval, y en que refiere las diversas formas de expresar amor de manera libre.

Ante la pregunta de si todo hubiera estado planeado para que lo despidieran de la agrupación, el autor de temas como ‘De qué me sirve la vida’ y ‘Quiero escuchar tu voz’ respondió que no sabe si fue así.

“Estábamos en medio de una gira muy pesada y mi compañero (Domm) se sentía muy agotado. Seguramente lo habló con la compañía o con el management. Yo platiqué con Pablo en los últimos conciertos que hicimos en Argentina”.

“Como que a veces esta vida va tan rápido y fue como decir: ‘no te podemos esperar’. Se acabó la gira, hicimos el Foro Sol y ya, fue todo”, precisó.

Si hoy le propusieran reintegrarse a Camila, dijo: “Aquí estoy, no estoy mudo, la voz aquí está. Tanto me gusta trabajar que de manera independiente sigo cantando y sigo compartiendo con quienes quieran compartir”.

“No lo sentí como traición, simplemente creo mucho en el destino y si paso así es porque tenía que suceder. Si el día de mañana nos volvemos a juntar, nos volvemos a abrazar y volvemos a cantar juntos, será parte del destino”, concluyó.