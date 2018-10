No te va a gustar y Aterciopelados, nominados al ‘Latin Grammy’

Aterciopelados. Foto Cortesía ComesCake.

La entrega de la edición 2018 de los premios ‘Latin Grammy’ está cada vez más cerca, y Las Vegas nuevamente será la sede de este importante evento a realizarse el próximo 15 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena. Por tal motivo, El Tiempo habló en exclusiva con dos agrupaciones que compiten por obtener el codiciado galardón y diferentes categorías.

El grupo colombiano Aterciopleados recibió la noticia de su doble nominación a los ‘Latin Grammy’ por su nuevo álbum ‘Claroscura’, compiten en las categorías de ‘Mejor Album Alternativo’ y ‘Mejor Canción Alternativa’ por el tema ‘Dúo’. Esta agrupación está compuesta por Andrea Echeverry y Héctor Buitrago.

“Estamos contentos, ‘Claroscura’ para nosotros es un disco importante, que de alguna manera define nuestra carrera, representa un momento de madurez, es un disco que suena actual y moderno pero también tiene todos esos años de trabajo musical, de construcción de mensajes y de lírica, de una estética particular”, comentó Andrea Echeverry.

La cantante reconoció que sentirá nervios conforme se acerque el momento de la premiación, pero a diferencia de otros artistas, esta incertidumbre le surge por una situación muy particular.

“Hay los nervios normales de si ganas o pierdes, pero también está esa otra parte de las fotos, las veces anteriores no me he sentido muy cómoda, no sé si será falta de seguridad en mí misma o simplemente que ese ambiente es como lejano a lo que nosotros somos. Nosotros somos súper sencillos”, dijo Echeverry.

Andrea escribió el tema ‘Dúo’ hace algunos años, después de que la agrupación vivió una separación, pero tras el reencuentro y al recordar experiencias y canciones anteriores fue como pudo hacer esta creación musical que se ha colocado en el gusto del público.

Por otra parte, la cantante expresó que siempre trata de dar lo mejor de sí misma en cada evento; “he dicho que uno siempre tiene que estar igual de emocionado y contento para tratar de conectar con la gente, así estés en París o en un pueblo a media hora de Bogotá, hay lugares que suenan más sofisticados pero la oportunidad de cantarle a un público –sin importar si hay miles o 20 personas- es un momento demasiado bonito, especial e importante”.

Otro grupo nominado es No te va a gustar, quienes reciben con agrado su postulación en la categoría de ‘Mejor Álbum de Rock’ por su más reciente producción ‘Suenan las alarmas’.

“Lo tomamos con mucha alegría, cualquier tipo de reconocimiento a nuestro trabajo nos llena de orgullo, es un premio muy importante y eso a nosotros nos sirve mucho, nos posiciona y nos pone en un lugar que ayuda al crecimiento de la banda. Estamos muy felices”, acotó Emiliano Brancciari, vocalista del grupo.

En esta época actual en la que géneros como el reggaetón, rap o hip hop han tomado gran popularidad, la nominación de No te va a gustar podría considerarse como una verdadera confirmación de que el rock en español sigue vigente.

“A nosotros no nos cambia en nada que otro tipo de géneros ganen en popularidad, el rock con todas sus ramificaciones sigue sonando al pasar los años, la gente sigue escuchando. Más allá de que no tenga tanta preponderancia entre los medios masivos, la gente sigue escuchando este tipo de música, el rock tiene algo de autenticidad que no tienen otros géneros”, sentenció Brancciari.

‘Suenan las alarmas’ es el noveno álbum de No te va a gustar, el cual –de acuerdo con el grupo- refleja que en la actualidad todo está al borde del colapso, desde temas políticos, sociales, ambientales, violencia, relaciones humanas, entre otros. “Entonces suenan las alarmas y todo tiene que sonar para que despertemos”, agregó el vocalista.

Por último, Emiliano Brancciari envió un mensaje a la comunidad hispana de Las Vegas: “Agradecerles por escuchar nuestra música y a quienes no nos conocen pedirles que nos den una oportunidad, ojalá que nos veamos pronto en vivo que es lo que más nos gusta hacer”.

