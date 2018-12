Noche rockera con bandas locales

Con el firme objetivo de confirmar -evento tras evento- que el rock en español sigue vigente, The Revolution Rock llevó a cabo una ‘tocada’ muy especial que en esta ocasión recibió el nombre ‘Black Friday Rock’, uniéndose al fin de semana de ofertas en Estados Unidos, pero aquí la oferta fue música y diversión.

Bianca Hernández, vocalista de The Scoundrels, muestra gran destreza y energía en cada presentación. Viernes 23 de noviembre de 2018 en Bunkhouse Saloon. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

The Sonz y Teotitlanti fueron los grupos que iniciaron con “la tocada”. Viernes 23 de noviembre de 2018 en Bunkhouse Saloon. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

DJ Joseph aseguró que la música es su pasión. Viernes 23 de noviembre de 2018 en Bunkhouse Saloon. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Extraños Objetos se caracterizan por tocar canciones propias. Viernes 23 de noviembre de 2018 en Bunkhouse Saloon. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Extraños Objetos se caracterizan por tocar canciones propias. Viernes 23 de noviembre de 2018 en Bunkhouse Saloon. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

The Scoundrels fueron los encargados de cerrar la noche musical. Viernes 23 de noviembre de 2018 en Bunkhouse Saloon. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Fue gratuito para motivar a la gente a que nos apoye, que apoye a los grupos locales, que apoyen el movimiento y la cultura musical del género rock. No puedo decirle a la gente lo que debe escuchar, pero si puedo pedirles a ellos que se den una oportunidad de escuchar este tipo de música y conocer a los grupos locales. Son canciones con más contenido”, comentó el fundador de The Revolution Rock, Omar Hurtado.

El evento se llevó a cabo el viernes 23 de noviembre en el Bunkhouse Saloon y contó con la participación de distintas bandas locales como The Sonz, Teotitlanti, Extraños Objetos y The Scoundrels, además de DJ Jospeh quien puso a bailar a los asistentes en cada intervención que tenía mientras las bandas preparaban sus instrumentos.

“The Sonz tocan canciones originales además de covers en inglés y español. Teotitlanti es un proyecto original y bueno, se compone de tres piezas”, agregó Hurtado.

El vocalista y guitarrista de Extraños Objetos, Rigoberto Cárdenas, agradeció que haya espacios para el rock en español. “Llevo casi 18 años viviendo en Las Vegas y que haya espacios como este es muy importante porque nos da la oportunidad de poder mostrar nuestras canciones, componemos todos los temas que tocamos. Es una ventana que se nos abre para podernos expresar musicalmente”.

Es importante mencionar que los integrantes de Extraños Objetos se han enfocado en crear canciones propias, ya que su intención es hacer una nueva aportación musical. “Nuestra música no tiene un género completamente definido porque tomamos ska, blues, rock, no tocamos muy pesado. Nos enfocamos mucho en las letras, en tratar de llevar un mensaje no trillado”, dijo Cárdenas.

Por su parte DJ Joseph, quien es conocido por participar en distintos eventos locales, expresó que, “no solo estoy en los eventos de rock en español, también donde hay música latina. Yo pongo reggaetón, bachata, salsa, merengue y cumbias, también banda, norteño y corridos. Yo no soy mexicano pero conozco la música en general, porque la música es mi vida, mi pasión, mi todo. Viva Puerto Rico y Cuba”.

The Scoundrels fueron los encargados de cerrar la noche, esta banda se caracteriza por contar con una vocalista que en cada presentación muestra una gran destreza y energía sobre el escenario, además de una potente voz, ella es Bianca Hernández, quien sonrió cuando El Tiempo le preguntó ¿de dónde sacas esa energía?

“No sé, creo que es divertida la música, nos encanta, venimos a tener un buen tiempo. Soy catracha”, respondió Hernández.

El baterista de la misma banda, Luis Méndez, compartió que Bianca es la única miembro original de The Scoundrels, agrupación fundada entre el 2011 y 2012.

“Hay mucha gente (en Bunkhouse Saloon), no veo lugares como este. Tocamos en inglés pero también tenemos repertorio en español, de cantantes como Mon Laferte y Enanitos Verdes”, mencionó Méndez.

Mientras que el bajista Rigo Flores se unió a la entrevista para compartir que, “me encanta tocar con ellos, tienen muy buena onda, tocan estilo punk y latino. La banda es muy buena”.

Siga a The Revolution Rock en Facebook para información sobre próximos eventos de rock en español, los cuales son gratuitos o a bajo costo.