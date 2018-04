Noches de risas

abril 6, 2018 - 10:00 am

“Fluffy” lleva 21 de carrera ininterrumpida en los escenarios. Jueves 29 de marzo del 2018. Teatro Terry Fator. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Su primer sueldo fueron $20 dólares que le dio el dueño de un bar en California. Jueves 29 de marzo del 2018. Teatro Terry Fator. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Francisco y Melisa Pardo, saben que cada noche de un show de Fluffy es diferente. Jueves 29 de marzo del 2018. Teatro Terry Fator. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

De San Diego, California, con herencia hispana, que incluye ser sobrino del comediante Pompín Iglesias -quien tuvo una brillante trayectoria en series cómicas de la televisión mexicana- Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias, se presentó del 29 al 31 de marzo en el teatro Terry Factor del casino Mirage, como parte de los ‘Ases de la Comedia’.

“Si cuento chistes políticos me estrello contra el muro”, comentó ‘Fluffy’ irónicamente sobre su repertorio de historias de cada noche de presentación que improvisa, ya que este comediante no es ‘cuenta chistes’ o siquiera tiene un guión de sus monólogos, “¿me preguntan de dónde saco mis historias?, ¡yo vivo esas historias, es mi vida!”.

Su presentación es sugerida para mayores de 18 años de edad. Su presentación habla de sus perros, que le tienen que acompañar a sus giras o de su hijo adolescente de 20 años de edad, de su divorcio, de lo que le sucedió en su viaje de San Diego a Las Vegas vía carretera, ya que arribó a la ciudad en su propio automóvil, esto lo vuelve interesante con sus gestos y forma de ver la vida con alegría.

Su primer sueldo fueron $20 dólares, los cuales le dio el dueño de un bar que le permitió hacer su show, esto ya hace 21 años, que es lo que lleva de carrera ininterrumpida. Ha recorrido los 50 estados de la nación, Canadá, Australia y Europa, además de hacer presentaciones privadas para los militares en bases fuera de Estados Unidos.

Sobre su obesidad y diabetes que tiene diagnosticada, Iglesias no hace más que bromear, “si entro en mi automóvil, puedo conducir mi automóvil y puedo bajarme de mi automóvil es una forma de saber que estoy sano, una meta realizable es bajar 5 libras en 7 meses, me abordan muchos entrenadores físicos, pero eso no es para mí”, comentó el también actor.

Dos horas con el micrófono en mano, su producción en el escenario es un banco de madera que utiliza para colocar su soda dietética sabor limón, “¡ya sé!, soda de dieta, soy el único mexicano que toma esto y en público”, bromeó al inicio de su presentación.

Francisco y Melisa Pardo, asistieron a la primera fecha, “es la tercera ocasión que vemos a ‘Fluffy’, es un comediante diferente porque siempre tiene material nuevo, puedes ver sus videos o películas y cada show va a tener alguna novedad”, consideran sus fanáticos.