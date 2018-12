Noelle Chiodo estrena sus primeros videos musicales

Cuando existe pasión por la música cualquier momento es bueno para crear nuevas letras, eso lo demostró la cantante local Noelle Chiodo, quien recientemente estrenó su videoclip ‘Up All Night’. Esta canción la escribió mientras ella viajaba sola a la ciudad de Reno para una presentación.

“Miraba por la ventana del hotel con la vista de la ciudad, imaginando lo perfecto que sería si tuviera a alguien especial conmigo para explorar la ciudad. ‘Up All Night’ es una canción sobre ser joven, salvaje y libre explorando nuevos lugares con las personas que más te importan. Es una canción pop que hace que cualquiera vuelva a sentirse joven y enamorado con ganas de estar despierto toda la noche haciendo cosas como colarse en bares, bailar y conducir con las ventanas abiertas”, comentó Chiodo en entrevista para El Tiempo.

La cantante de 21 años de edad –cuya ascendencia es estadounidense y mexicana- agregó que no considera que el videoclip exprese una historia o mensaje en específico, ya que simplemente trata de la juventud, el amor, crear buenos recuerdos y de disfrutar momentos agradables con los seres queridos.

“Quería que el video musical le diera a la gente la sensación de divertirse y querer simplemente levantarse y bailar”, dijo.

Chiodo confesó que no fue difícil realizar la producción del video, sin embargo tomó tiempo de planificación, ya que al ser el primer videoclip de su carrera musical decidió involucrarse en cada detalle del mismo. “Estoy muy agradecido con Aarón de Oakpart Productions por su trabajo y realmente aportar una sensación cinematográfica y creativa al video”, añadió.

Este videoclip contó con la participación de 15 personas, entre los que se encontraban actores, amigos cercanos e incluso su hermana menor. Noelle aseguró que la buena interacción entre los integrantes era fundamental para obtener un resultado óptimo.

Además de ‘Up All Night’, Noelle Chiodo adelantó a El Tiempo que este jueves 13 de diciembre estrena el videoclip de su nuevo sencillo ‘Your Love’s Got Me Blinded’, el cual tiene un mensaje muy importante.

“Estoy realmente entusiasmada con esto porque el video contó con la participación de las organizaciones nacionales contra la violencia doméstica, The Shade Tree, Safe Nest y algunas otras privadas, que trabajan para ayudar a personas que han sido víctimas de violencia doméstica. Además, tengo 15 sobrevivientes de violencia doméstica en el video y una bailarina increíble, Katie Kenner. Todos los involucrados ponen mucho amor en su parte y creo que el espectador podrá ver eso”, acotó la cantante.

Ambos videos musicales se pueden encontrar en el canal de YouTube de Noelle Chiodo: www.youtube.com/noellechiodo. Toda la música de Noelle está disponible en las plataformas digitales: Spotify, iTunes y Apple Music.

Para más información visite:

www.noellechiodo.com