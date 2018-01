Participación latina en First Friday

Fue durante el año 1957, que el distrito de artes de Las Vegas empezó a tomar forma, luego de que la tienda especializada en materiales artísticos abrió sobre la calle Main, cerca del cruce con Charleston, negocio que nunca imaginó su trascendencia ya que actualmente en esa misma área de la ciudad se celebra el First Friday (Primer Viernes).

Diego Morales, es un saxofonista de 18 años, paga su carrera en CSN gracias a su talento musical. 5 de enero del 2018 en el centro de Las Vegas. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Diego Morales, es un saxofonista de 18 años, paga su carrera en CSN gracias a su talento musical. 5 de enero del 2018 en el centro de Las Vegas. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

Puede ser testigo de cómo nace una obra de arte o apreciar las galerías de artistas locales. 5 de enero del 2018 en el centro de Las Vegas. | Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo.

En esta celebración mensual, convergen las artes, comida, música, talento local, patrocinadores, estudiantes, voluntarios y miles de visitantes entre turistas y gente de la comunidad que dedican una noche a la cultura, que estuvo a punto de desaparecer durante su noveno año, cuando se volvió un festival monótono.

En el año 2011, al festival se le nombro “2.0” ya que sería completamente renovado con una temática distinta mensual, se reestructuró una mesa directiva con líderes comunitarios en temas de arte, y fue relanzado, con lo que se evitó su extinción.

Son ya 61 años que las artes llegaron a Las Vegas, con una tienda y un festival que necesitó una ‘sacudida’ para convertirse en lo que es actualmente, un punto de visita obligado para los turistas, y una marca en el calendario de la comunidad del valle que no puede perder la oportunidad de asistir en familia o amigos, con seguridad.

Diego Morales, originario de Chihuahua, México, es un saxofonista autodidacta, que a sus 18 años de edad se presenta desde hace 4 años en el Primer Viernes, cuando era prácticamente un niño con un instrumento más pesado que él mismo, monta una bocina, una pista de música instrumental y llena sus pulmones de aire para presentar su talento.

“Romántica, pop, jazz de todo me gusta, en este tiempo (4 años), el festival ha crecido, yo puedo notar como viene más gente y las familias completas con sus niños, la gente me dice que le encanta mi presentación, les transmito emociones que hasta podrían hacer llorar, a mi me encanta lo que hago”, confesó Morales.

El joven mexicano paga la matrícula de sus estudios con las propinas que obtiene por laborar en las calles, “estoy estudiando en el Colegio del Sur de Nevada una carrera en negocios, desde que tenía 10 años empecé a practicar con el saxofón y ahora es un pasatiempo que me permite mantenerme estable en mi economía”.

El próximo Primer Viernes será el 2 de febrero. La ubicación es la calle 1, entre Charleston y la calle Art. Cuenta con más de 20 camiones de comida, bares para adultos, talleres de arte como fotografía y pintura, música en vivo. No tiene ningún costo por entrada y se permite niños de cualquier edad acompañados de sus familiares.

