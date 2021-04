“Party Smart” en abril

En esta fotografía de archivo del 21 de septiembre de 2018, el hotel y casino Mandalay Bay refleja el atardecer a lo largo del Strip de Las Vegas en Nevada. Propietarios del casino, MGM Resorts International, están llevando la vacuna contra el coronavirus a sus empleados de Las Vegas Strip, con la apertura de una clínica de vacunación en el Centro de Convenciones del complejo Mandalay Bay. Facilitar la disponibilidad de vacunas para quizás miles de trabajadores de hoteles y hostelería llega con la Universidad de Nevada, Las Vegas, que fija una fecha para el 1 de julio de 2021 para regresar a las actividades en persona. [Foto John Locher / AP]

Abril es el Mes de Concientización sobre la Agresión Sexual (SAAM, por sus siglas en inglés), y The Rape Crisis Center (RCC), organización que brinda servicios a todo el Condado Clark con asesoramiento, servicios de apoyo en crisis y programas de educación y prevención, recuerda a todos, locales y turistas por igual que se sujeten a “Party Smart”, mientras se divierten en Las Vegas.

“La iniciativa Party Smart es parte de una campaña -de varios años- y una asociación con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) que incluye consejos para los asistentes a las fiestas y reuniones, conciertos etc., particularmente la población más vulnerable, que son los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 34 años. La campaña también brinda capacitación al personal de seguridad y hotelería a través del programa Stay S.A.F.E. a (entornos libres de agresión sexual) sobre cómo detectar y abordar el comportamiento de un depredador”, señala un comunicado enviado a esta redacción, el jueves 8 de abril por Lisa Robinson, vocera de The Warren Group.

El mensaje central de la campaña “Party Smart” es una directiva simple de tres pasos para que los asistentes a la fiesta: Lleguen juntos. Permanezcan juntos. Irse de la fiesta juntos. Según Daniele Staple, directora ejecutiva de The Rape Crisis Center, adherirse a estos principios contribuye en gran medida a mantener a todos en el grupo a salvo, ya que separar o aislar a alguien de sus amigos es una táctica depredadora común.

“Después de un año de aislamiento debido a la pandemia de COVID-19 y actividad reducida, ya estamos siendo testigos de cómo la multitud de visitantes y locales están listos para celebrar en Las Vegas mientras se levantan las restricciones sanitarias”, externó Staple, agregando “la desafortunada realidad es que cuando las multitudes regresan, también lo hacen los depredadores. Después de estar encerrados durante tanto tiempo, muchos están listos para divertirse en exceso y esto, intrínsecamente, puede hacer que las personas sean más vulnerables a los depredadores. Queremos hacer todo lo posible para detenerlos antes de que tengan la oportunidad de actuar para que todos se diviertan en nuestra ciudad. Estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo con LVMPD en Stay S.A.F.E. y programas Party Smart para ayudar a garantizar que lo hagan”.

RCC y LVMPD continuaron capacitando a los trabajadores de primera línea durante el último año, con una frecuencia y volumen crecientes en el último mes. Varios propietarios y grupos de gestión de hoteles / casinos incluyen ahora la formación en sus academias de seguridad habituales. Según Staple, miles de trabajadores de la hostelería de primera línea han pasado por la capacitación “Stay S.A.F.E.” desde el inicio del programa, hace más de cuatro años, lo que resultó en decenas de intervenciones del personal que se cree han evitado agresiones.

Para los asistentes a la fiesta, además de Arrive Together. Stick Together. Leave Together., el RCC tiene algunos consejos de seguridad más:

· Sea consciente de la seguridad y utilícela como recurso si es necesario.

· Siempre que sea posible, no permita que un amigo ebrio se vaya a casa o regrese a una habitación con alguien que acaba de conocer.

· Obtenga sus propias bebidas, no acepte las bebidas ofrecidas por otros huéspedes y nunca deje bebidas desatendidas.

· Si comienza a sentirse enfermo o demasiado intoxicado cuando ha bebido poco o nada de alcohol, haga que su grupo lo ayude a llegar a un lugar seguro de inmediato.

· Si utiliza transporte compartido o servicio de taxi: use el área designada; solo comparte tu viaje con amigos conocidos; pregúntele al conductor el nombre de la persona que lo recoge, no lo ofrezca usted mismo; Si la información de la aplicación no coincide con el vehículo y el conductor, no se suba al vehículo y, si se siente incómodo por cualquier motivo, cancele el viaje y vuelva a realizar el pedido.

· Tenga cuidado con el “caballero de brillante armadura”, ya que los depredadores a menudo intervienen en apariencia para ayudar, pero sus intenciones son otras.

El RCC quiere que todos sepan, si tienen preguntas, están en crisis o buscan ayuda, la línea telefónica directa 24 horas al día, 7 días a la semana. 702-366-1640 ó 888-366-1640.

