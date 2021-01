Penn Jillette dice que la presidencia de Trump no fue mala, fue terrible

Penn & Teller: Fool Us -- “Penn & Teller Go For The Juggler”. Penn Jillette (izquierda) y Teller. (Jacob Kepler/The CW)

Penn & Teller: Fool Us — “Penn & Teller Go For The Juggler” — (de izquierda a derecha) Alyson Hannigan, Penn Jillette, Teller, y Kevin Pollak. (Jacob Kepler/The CW)

Penn Jillette toca los tiempos de 1800 y al autor Henry James, para transmitir su pensamiento sobre la presidencia de Donald Trump.

“Siempre espero lo peor, y siempre es peor de lo que esperaba”, comenta Jillette durante una charla telefónica el miércoles por la tarde.

El día presentó emociones entrecruzadas para Jillette. La mitad verbal de Penn & Teller vio las noticias sobre los partidarios de Trump que asaltaban el Capitolio de Estados Unidos durante todo el día.

Sólo un día antes, Penn & Teller marcaron su vigésimo aniversario en los titulares del Río. La semana que viene, se cumplirán 28 años desde que se estrenaron en Las Vegas, en el Bally’s Celebrity Room. Y el viernes por la noche, el dúo regresa con la octava temporada de su exitosa serie de CW “Fool Us”.

Comenzando con el claro tema del momento, Jillette posee una larga historia y una posición única en el universo Trump por su tiempo en “Celebrity Apprentice”. El titular de Las Vegas terminó como subcampeón de Trace Adkins en el concurso “All-Star Celebrity Apprentice” en 2013.

Jillette, no lo olvidemos, en realidad superó a Adkins en dinero recaudado en la competencia de caridad. Jillette jugaba para Opportunity Village, Adkins para la Cruz Roja Americana. Debido a la impresionante recaudación de fondos de Penn, se esperaba que fuera elegido como campeón “All-Star”.

No lo fue. En la final de la temporada en vivo de NBC, Trump volteó hacia Jillette y pronunció, “¡Estás despedido!” dándole el campeonato a Adkins.

Dos años más tarde, en julio de 2015, Trump se atrincheró de nuevo, justo después de anunciar su candidatura a la presidencia. Al principio de su campaña tomó lo que sería un tono familiar en Twitter, haciendo estallar el show de Broadway de Penn & Teller: “He oído que el show de Penn & Teller en Broadway es terrible. No me sorprende, es un chico aburrido (Penn). Sin The Apprentice, el show habría muerto hace mucho tiempo”. Y, “Me encantó despedir al ateo bobo de Penn @PennJillette en The Apprentice. Nunca tuvo una oportunidad. Me escribió una carta suplicándome perdón”.

En ese momento, Jillette se burló de Trump con, “Me avergüenza decir que incluso me gusta esto”. (Trump, por supuesto, terminó temporalmente desterrado de Twitter después de la agitación del miércoles).

Jillette dice, en los días de sus apariciones en “Apprentice”, “Trump parecía tan horrible como cualquier otro loco del mundo del espectáculo”.

Pero cuando Trump asumió el poder, Jillette sostuvo que sería un mal presidente. El artista ha separado consistentemente al presidente Trump del tipo que presentaba el programa de televisión “Apprentice”.

“Toma decisiones arbitrarias y su cerebro trata desesperadamente de hacer que tengan sentido, con fines de entretenimiento”, comentó Jillette.

El programa era un vistazo de lo que el pueblo estadounidense podía esperar de Trump con un poder real.

“La gente necesita reclamar la culpabilidad, los productores (de “Apprentice”) y las personas que pretendían que fuera un exitoso hombre de negocios, y en mucho menor grado, aquellos de nosotros que lo llamábamos señor Trump sin poner los ojos en blanco”, dijo Jillette. “Quiero decir que yo estaba muy, muy consciente de que estaba tratando con un ******, pero por mi carrera y por el espectáculo decía: ‘Sí señor, no señor, señor Trump’”.

“Hay partes de mí… que siguen algo asqueadas por eso”.

El show de Penn & Teller permanece en pausa, hasta que pueda volver a salvo al Río. Jillette ha estado especialmente a salvo desde que el show se canceló en marzo. Su aparición en el anuncio del Río en diciembre de que se reabriría fue una rara ocasión en la que ha vadeado al público.

El dúo se ha comprometido a volver, y al Río, a pesar de las propuestas de Caesars Entertainment para llevar el espectáculo a otra de las salas de su compañía (en los últimos meses, el Jubilee Theater en Bally’s, el Paris Theater y Flamingo Showroom han sido el centro de esas discusiones).

“Siempre nos gusta escuchar a la gente y nunca me gusta cerrar completamente una puerta”, comenta Jillette. “Dicho esto, nos encanta este teatro, nos encanta que nos asocien con el Río y tenemos la intención de volver allí. Si fuera una elección prudente y moral, estaría en el escenario esta noche. Me estoy muriendo de ganas, pero eso no supera mi deseo de que la gente esté a salvo”.

Los próximos 13 episodios de “Fool Us” fueron grabados sin público en el teatro P&T, dentro de una “burbuja” segura contra COVID. El actor cómico, Kevin Pollak, (más recientemente de “The Marvelous Mrs. Maisel”) es el primer invitado virtual del programa. La alineación de estrellas invitadas también incluye a la estrella de la grabación Gloria Estefan, Amanda Seyfried (“Mean Girls”, “Twin Peaks”) y Marilu Henner.

Jillette invoca una referencia antigua de Vegas al describir sus dos semanas en la “burbuja” de Río.

“Caminaba por los pasillos en bata de baño”, dijo. “Era como ‘El Resplandor’ protagonizado por Rodney Dangerfield”. Es una referencia al vestuario de Dangerfield cuando Penn & Teller llegaron a la ciudad, y un pedazo de historia que vale la pena mirar.