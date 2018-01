Peter Rabbit Estreno 02/09/2018

Peter Rabbit no es un conejo cualquiera. Es un rebelde que viste camisa azul y no lleva pantalones. Peter vive junto a su familia y amigos, un grupo variopinto de animales que incluye incluso a un zorro. Todos ellos harán de las suyas en la granja de los McGregor, lugar en cuyo jardín disponen de deliciosos vegetales. La fiesta animal ha empezado, y esto es solo el principio.

Escena de la película Peter Rabbit. Foto Cortesía.

Basada en los cuentos clásicos de Beatrix Potter, este filme mezcla de acción real y animación cuenta con Will Gluck (Annie, Con derecho a roce, Rumores y mentiras) como director, que co-escribe además el guion junto a Rob Lieber (Alexander y el día terrible, horrible, espantoso, horroroso). El filme cuenta con los actores Rose Byrne (X-Men: Apocalipsis, Malditos vecinos 2) como Bea y Domhnall Gleeson (El renacido, Star Wars: El despertar de la fuerza) en la piel de Mr. McGregor. En el reparto de voces, en la versión original, encontramos a James Corden (The lady in the van, Into the Woods) como Peter Rabbit, además de a Margot Robbie (La leyenda de Tarzán, El lobo de Wall Street), Daisy Ridley (Star Wars: los últimos Jedi, Asesinato en el Orient Express) y Elizabeth Debicki (Valerian y la ciudad de los mil planetas, Guardianes de la galaxia Vol. 2).