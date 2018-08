¡Por la corona! Miss El Tiempo NV será una noche espectacular

Foto Thomas Tran Photography / Especial para El Tiempo.

El Tiempo, el medio de comunicación en español más importante de Nevada, celebrará este sábado 4 de agosto la segunda edición de su certamen de belleza ‘Miss El Tiempo Nevada’. El evento iniciará a las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el hotel y casino Sam’s Town, situado en 5111 Boulder Highway.

“Nuestro show del año pasado fue espectacular, y esperamos lo mismo este año. Se muestra la belleza y el porte de nuestras casi 20 concursantes; nuestra presentadora será la cantante y compositora Noybel Gorgoy, una artista cubanoamericana”, dijo el organizador del evento, Robert Danielson.

Este certamen es abierto a cualquier mujer joven que se identifica como latina, las participantes no pagaron cuota de inscripción y las ganadoras tendrán la oportunidad de participar en Miss Nevada y Miss Teen Nevada.

“Si desea celebrar la increíble y diversa comunidad latina que Las Vegas tiene para ofrecer, ver un espectáculo emocionante y apoyar a las jóvenes de nuestra comunidad, ¡entonces únase a nosotros en Sam’s Town Live! el 4 de agosto. No se arrepentirá”, acotó Danielson.

Este certamen proporciona una experiencia inolvidable para cada participante, especialmente para las ganadoras, tal como lo fue para Diana Cervantes-Adams, quien obtuvo la corona de ‘Miss El Tiempo Nevada’ en su primera edición.

“Fui la última que se inscribió, cuando fui al certamen me sentí relajada pero con un poco de nervios, mi vestido fue prestado por mi amiga, yo hice mi propio maquillaje y peinado. Terminé ganando”, recordó Diana al momento en que confesó que no esperaba ser la ganadora.

“Casi no lo creía, cuando dijeron mi nombre me quedé viendo a los lados, dije ¿enserio?, después escuché a mis amigas gritar. Me di cuenta de que era yo. En el vestidor, cuando me vi al espejo y vi la corona en mi cabeza fue cuando dije ‘yo gané’”, mencionó Diana.

Cervantes-Adams agregó que ganar el certamen le dio más exposición para poder expresar los temas que considera importantes. “Mi propósito siempre ha sido algo más que un certamen de belleza. Ganar me dio la oportunidad de poder hablar sobre lo que a mí me apasiona que es la educación y que los latinos puedan sobresalir más”.

Po su parte, la ganadora de ‘Miss Teen El Tiempo’, Catherine Mosquera, envió un mensaje de apoyo a las nuevas participantes. “Los nervios hay que usarlos para llevar lo negativo hacia lo positivo. Si sabes cómo controlar los nervios puedes tener más adrenalina y energía, puedes tener un poco más de ‘chispa’. Un consejo que les doy a las participantes es que están entrando a una fraternidad, y lo más importante es recordar el motivo de estar ahí. Un concurso de belleza no solo es el rostro, sino el corazón y la inteligencia”.

Catherine se mostró contenta por haber tenido la oportunidad de portar la corona durante un año, en el cual participó en distintos eventos comunitarios junto a su compañera Diana. “Ha sido un año de éxito, me siento muy honrada de haber podido ser la primera ‘Miss Teen El Tiempo’, he tenido muchas oportunidades. Quiero invitar cordialmente a todos los latinos de Las Vegas a que asistan el 4 de agosto al Sam’s Town Live. Será un evento muy bonito”.

Los boletos están disponibles en

www.misseltiemponv.com