Por primera vez, una titular transgénero competirá en Miss Nevada

Por primera vez, el título de Miss Silver State USA fue otorgado a una persona transgénero.

Kataluna Enríquez fue coronada en el mayor concurso preliminar del certamen de Miss Nevada USA.

En una parte de preguntas y respuestas del concurso, se pidió a Enríquez que describiera un obstáculo al que se ha enfrentado y que está superando.

“Al crecer, muy seguido me decían que no se me permitía ser yo misma, o estar en espacios en los que no era bienvenida. Uno de los obstáculos a los que me enfrento cada día es ser fiel a mí misma. Hoy soy una orgullosa mujer transgénero de color. Personalmente, he aprendido que mis diferencias no me hacen menos, me hacen más. Y mis diferencias son lo que me hace única, y sé que mi singularidad me llevará a todos mis destinos, y a todo lo que tenga que pasar en la vida”, respondió Enríquez.

Enríquez competirá ahora en Miss Nevada USA, el concurso estatal que conduce a Miss USA y Miss Universo.

La directora Marissa Castillo dice que la victoria es un momento de mucho orgullo.

El concurso de Miss Nevada USA, dirigido por la ex Miss USA Shanna Moakler, tuvo nueve concursantes incluyendo las subcampeonas Miss Las Vegas Lan Do y Miss Red Rock Stefanie Joseph. El certamen contó con cinco jueces, entre ellos Tianna Tuamoheloa, Miss Nevada USA 2019.