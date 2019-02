Premios Grammy: noche de sorpresas, homenajes y nostalgia

[ Cortesía ]

Una noche de sorpresas se vivió durante la 61 edición de los premios Grammy celebrada en el Staples Center en Los Ángeles, California, donde se rindió homenaje a las cantantes Diana Ross y Dolly Parton.

Pero también donde Jennifer López impactó con su número musical, Lady Gaga fascinó con su música, Alicia Keys presentó a grandes mujeres, los intérpretes latinos se hicieron presentes y se recordó a grandes celebridades de la música que fallecieron el año pasado.

La cita musical inició con la presencia en el escenario de Camila Cabello con su éxito “Havana”. A los pocos segundos se integró Ricky Martin para deleitar con “Pégate”. Junto a ellos estaba Arturo Sandoval y su saxofón, pero faltaba alguien más: J Balvin con la canción “Mi gente”. Entre todos lograron crear un movido y entusiasmado ambiente de apertura.

Para ese momento, Alicia Keys ya destacaba como la anfitriona del magno evento y tras mencionar a su familia y amigos, presentó el testimonio de un grupo de mujeres: la cantautora Lady Gaga, la actriz Jada Pinkett Smith, la abogada y socióloga Michelle Obama y la intérprete Jennifer Lopez.

Durante un par de minutos ellas expresaron cómo es que la música ha contribuido en su vida, de cómo les ha dado esperanza y las llevó a ser las mujeres de hoy. Así iniciaba uno de los momentos más emotivos de la noche:

“Con la música lloramos, marchamos, hacemos rock, hacemos el amor. Es nuestro lenguaje global compartido y cuando realmente quieres decir algo, lo dices con una canción”, resaltó Alicia Keys.

Lady Gaga mencionó, a su vez, cuando en su juventud la gente la miraba feo y le decían “rara”. “Me decían que mi aspecto, mis elecciones y mi sonido no funcionaría. Pero la música me dijo que no los escuchara, tomó mis oídos, mis manos, mi voz y mi alma. Me llevó a todos ustedes y a mis pequeños monstruos, a quienes amo tanto”.

Por otra parte, la banda mexicana Zoé se alzó con el Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo por su disco “Aztlán”.

Ese reconocimiento se suma a los dos Latin Grammy que la agrupación ganó en 2011.

A través de sus redes oficiales Zoé escribió: “Emocionados por este gran logro para #ZoéAztlán / “Best Latin Rock, Urban or Alternative Rock Album” en los @RecordingAcad #GRAMMYs.

Desde su lanzamiento, el álbum “Aztlán” llevó a Zoé a convertirse en la primera banda mexicana en colocar 11 temas de la producción en el Top 200 de Spotify. En la actualidad es Disco de Oro por más de 30 mil copias vendidas en México.

El primer sencillo del disco “Azul” ya obtuvo la certificación de Doble Platino, mientras que “Hielo” es Disco de Oro.

El Grammy llega tres días antes de que el grupo arranque su gira por Estados Unidos y Canadá al lado de Metric y July Talk.

El primer “show” será este 13 de febrero en el House of Blues de Boston, Massachusetts. Al día siguiente la banda tocará en The Fillmore, en Filadelfia, y el 15 del mismo mes en The Fillmore, en Washington. La gira se extenderá hasta marzo.