Presentaron “Sana tus heridas en pareja”

México, 24 Abr 2018 (Notimex- Gustavo Durán).- La ACTRIZ Mayrín Villanueva celebró que la retransmisión de la telenovela “Mi corazón es tuyo”, a cuatro años de su estreno, logró captar la atención de un millón 906 mil espectadores, lo que la convirtió en uno de los 10 productos televisivos más vistos en la televisión nacional.

A dos años de estar en terapia de pareja, Mayrin Villanueva y Eduardo Santamarina aseguran que esta decisión los ha cambiado de manera individual y ha fortalecido su relación, por lo que decidieron dar testimonio del proceso y de los resultados en Plaza Carso.

Como parte de la presentación del libro “Sana tus heridas en pareja”, de su terapeuta Anamar Orihuela, la pareja compartió lo importante que es que las personas tomen terapia, pues lejos de ser una cuestión para “locos”, es una manera de aprender a ser felices y plenos.

Santamarina recordó que cuando dieron a conocer la noticia, algunos medios se dejaron llevar por el morbo y a referirse a la decisión como un ultimátum para él. “Decían, Mayrin ya no soporta a Santamarina o se están por divorciar, etcétera, y aunque de repente esa es la idea cuando se habla de terapia en pareja, en nuestro caso no fue así”, anotó.

El actor, quien confirmó su participación en la serie de Selena, extendió una invitación a la gente a que no tenga miedo de ir a terapia en pareja o de manera individual, pues en su experiencia le ha servido para crecer porque ha descubierto y aceptado sus heridas, así como su manera de ser que le impedía hablar sobre lo que le molestaba.

“Soy muy primitivo y eso lo he descubierto en el proceso, al igual que he aprendido a sensibilizarme con mis emociones, porque antes no podía llorar, mi educación me decía que los hombres teníamos que ser fuertes y aunque al principio me aterraba, luego entendí que era un bálsamo, una caricia para mí”, compartió.

Por su parte, Mayrín Villanueva, quien ha mantenido una relación con Santamarina desde hace 10 años, aseguró que a través de este libro muchísimas parejas se podrán sentir identificadas al igual que ellos, quienes desde que lo leyeron quedaron anonadados porque parecía que se los había escrito a ellos.

Visiblemente conmovida por los aprendizajes adquiridos de la mano de Anamar, la actriz confesó que está convencida de que se viene al mundo a amar y que conocer tus heridas te permite disfrutar desde otro nivel la vida, a aceptarte y amarte tal cual eres.

“Tanto Lalo como yo hemos adquirido herramientas para amarnos más, ser más humanos, disfrutar de la vida, de los hijos, etcétera, incluso saber que cuando te tropiezas se vale aplaudirte y echarle para adelante”, señaló la actriz, quien es madre de tres hijos, Romina y Sebastián Poza, y Julia Santamarina.