¡Producido en Las Vegas!

Joe Luján es un productor de cine que realiza su trabajo en Las Vegas y con recursos locales. [ Foto Cortesía ]

Poster de la más reciente película del cineasta Joe Luján. [ Cortesía ]

Las Vegas es la capital mundial del entretenimiento, recientemente también ha incluído el deporte profesional entre sus atracciones con la llegada de nuevos equipos de expansión de distintas competencias. Sin embargo, esta ciudad también puede producir entretenimiento cinematográfico, es la idea que tiene Joe Luján, un productor local de cine que también se desempeña como director, guionista y autor; teniendo al género de terror como su especialidad.

“Me fascinaban las películas de terror desde que era un niño. Ver las reacciones de los miembros de mi familia me intrigó. Siento que todos tienen miedos y eso es lo que hace que el género de terror tenga tanto éxito. Me asusto muy fácilmente, pero me encanta tener miedo”, dijo Luján en entrevista para El Tiempo.

Joe es conocido por dirigir la trilogía de películas de ciencia ficción ‘The Immortal Wars’, además de las películas de terror ‘Rust’ y ‘Atelophobia’. Las películas le han valido varios reconocimientos y premios en distintos festivales de cine. Actualmente este cineasta se encuentra promocionando el estreno de su más reciente película ‘Atelophobia: Chapter 2’.

“‘Atelophobia 2’ es una continuación de la primera que hice en 2015. Para aquellos que no saben, ‘Atelophobia’ significa el miedo a la imperfección. Lo cual siento que todos tenemos. En este capítulo, una vez más, me expreso artísticamente, un grupo de fanáticos de la primera película se obsesionaron. Ahora quieren tomar el asunto en sus propias manos y hacer una secuela de la vida real con el reparto original y conmigo mismo. Esta película es menos espantosa y más llena de suspenso y emoción”, expresó el cineasta.

Luján considera que producir sus películas en Las Vegas es una experiencia divertida, además de que su compañía, Carcass Studios, se enfoca no solo en crear películas artísticas únicas, sino también en generar empleos remunerados para la comunidad cinematográfica del Sur de Nevada.

“Usar talentos locales y agregar proyectos de calidad a sus hojas de vida, así como también promover y utilizar ubicaciones aquí en Las Vegas es algo muy importante para mí y para mi equipo”, agregó Joe.

‘Atelophobia 2’ se estará proyectando en distintos eventos organizados por esta empresa productora independiente en ciudades como Las Vegas, El Paso, Los Ángeles, entre otras ciudades del país. Posteriormente la película podrá ser adquirida a través de distintas plataformas.

El estreno de este filme fue realizado el domingo 8 de abril en el cine AMC de Townsquare, en Las Vegas. El evento fue a beneficio de Those Left Behind Foundation, una organización dedicada al cuidado de los animales.

“Amo a todos los animales y cuando vi lo que Those Left Behind estaban haciendo en la comunidad de Las Vegas, me motivó de inmediato. Proporcionan un hogar para las mascotas de las personas que ingresan a las instalaciones de vida asistida o al centro de cuidados paliativos y ya no pueden cuidar de sus animales. También actúan como una organización de rescate, que proporciona ayuda a los animales que han sido abandonados, abusados y no deseados.

Otro aspecto es la educación para la comunidad, que enseña a jóvenes y adultos por igual la importancia de cuidar a nuestros animales y el impacto que tales acciones pueden tener en la sociedad. También llevan mascotas para visitar unidades hospitalarias donde los niños reciben tratamiento, para alentarlos y enriquecer sus vidas”, explicó Joe Luján.

Para más información visite

www.carcass-studios.com