Prueba “El mayor regalo” que el tema del perdón atrae a muchos

Tras su éxito en España y con distribución en 14 países entre ellos México y España, la película “El mayor regalo”, el cineasta español Juan Manuel Cotelo, permite constatar que el tema del perdón atrae a cualquiera y que el público también está ávido de historias positivas.

El filme trata sobre el perdón, un arma capaz de poner fin a cualquier conflicto y que ya la han usado en Francia, España, Irlanda, México, Colombia, Ruanda y, en palabras de su director, funciona, siempre.

En entrevista con Notimex, Juan Manuel Cotelo señaló qe “El mayor regalo” surgió de un encuentro que él no esperaba en Bogotá, Colombia, donde tras un coloquio al terminar alguna proyección se le acercó una persona grandota y le dijo literalmente: “Mis jefes quieren pedir perdón, les gustaría hacerlo a través de usted”.

Los jefes de este personaje estaban en la cárcel y habían cometido todo tipo de maldades y asesinatos en el marco de la guerra del narcotráfico en ese país.

“Me contó cómo esas personas, unas 850, se entregaron, sin que los capturara la policía ni el Ejército, en un solo día y una de las peticiones que hicieron al gobierno colombiano fue salir de la cárcel para pedir perdón a sus víctimas una a una, cara a cara”, explicó.

Cotelo les visitó en la cárcel y luego les acompañó en esos encuentros con sus víctimas.

“Lo que viví fue tan potente, tan sorprendente, tan bonito, que realmente no tuve que pensar demasiado, y me dije, esto tengo que contarlo, de lo que surgió el proyecto de mi película”, dijo.

Al concluir que había que pensar en el rencor en todas sus facetas, la película contiene testimonios en Francia, Irlanda, Ruanda, México y España.

Se trata de una combinación también de ficción y realidad, pues todos los personajes son verídicos.

“Lo hice para sacar lo mejor de cada cosa porque en realidad no hay actor en el mundo que sea capaz de suplir a una persona que habla con el corazón de lo que ha vivido y si hubiera puesto al mejor actor para cada caso, no alcanzaría nunca al personaje real”, anotó.

“Subrayó que “para mí el documental es infinitamente más potente que la ficción, pero la ficción para mí es un instrumento maravilloso de reflexión, como una fábula, nosotros leemos una fábula y vemos que el protagonista es el zorro y el pájaro, la liebre y el gato, pero esa ficción puede llevarme a pensar que yo soy ese gato o yo soy esa liebre”, agregó.

En “El mayor regalo” también hay mucho humor, “pues a mí me gusta el humor que no sólo me hace reír sino que me hace pensar, entonces al hacer la película he intentado combinar todo, la realidad con la ficción, el humor con el drama, como de hecho sucede en la vida misma”.

Tras el éxito que ha tenido en España y su distribución en varios países, Cotelo aseguró que el tema del perdón resulta atractivo para muchas personas y también las historias positivas.

“El mundo es mejor con perdón, a veces no hablamos de eso, creo que es comprensible que a veces pongamos todo el foco, toda la energía, todo el tiempo, hasta el dinero en contar historias de alguien que ha hecho daño a otro, llámese mentiras, robos, corrupción o violencia”, expuso.

Sin embargo, “cuando alguien perdona a alguien, cuando alguien se arrepiente, empieza una nueva historia”, abundó.

Sobre el testimonio mexicano, Cotelo indicó que alguien le habló de un matrimonio en México que se había roto durante cinco años y que parecía a todas luces irreconciliable.

“Nadie apostaba un céntimo por la reconciliación de ese matrimonio y sucedió, que no puedo contar cómo sucedió porque hay que ver la película, pero hoy que parece que cualquier discusión con una persona aunque sea pequeña significa la ruptura para siempre y no es así”, afirmó.

“Se puede volver a recuperar la paz como se ha perdido, la última palabra no la tiene el odio”, concluyó.