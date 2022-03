En esta foto de archivo, Matt Pike de High on Fire se presenta en el Mandalay Bay Events Center durante el festival de música Psycho Las Vegas en Mandalay Bay en Las Vegas el viernes, 16 de agosto de 2019. [Foto Chase Stevens / Las Vegas Review-Journal]

Nueva sede, pero sigue desquiciado.

Psycho Las Vegas dio a conocer el segundo grupo de actos para el regreso del festival de música pesada, indie rock y hip-hop de tres días; sí, hay más rap que nunca este año, aunque con un giro: el evento se mudará a Resorts World Las Vegas.

Después de debutar en el Hard Rock Hotel en 2016 antes de mudarse al Mandalay Bay para 2019 y 2021 (Psycho suspendió el 2020 debido a la pandemia), el festival se presentará en la propiedad más nueva del Strip, del 19 al 21 de agosto.

Junto a los titulares de la cartelera, previamente anunciados: Mercyful Fate y Emperor, quienes se suponía que tocarían en Psycho Las Vegas 2021 antes de tener que cancelar debido a preocupaciones por el COVID-19, están los consagrados del hardcore punk de la costa oeste, Suicidal Tendencies.

Otras nuevas incorporaciones incluyen una gran cantidad de hip-hoppers: Bone Thugs-N-Harmony de Cleveland; Wu-Tang Clan cuenta con GZA, quien interpretó su debut seminal de 1992 “Liquid Swords” en su totalidad en Psycho 2021, y Raekwon con Ghostface Killah.

También se unieron a la alineación: los rockeros de larga duración Monster Magnet, los rockeros indie Warpaint y … And You Will Know Us By the Trail of Dead, los death metaleros Carcass y Gatecreeper, el artista francés de sintetizadores oscuros Carpenter Brut, los perennes favoritos de Pyscho High on Fire y docenas más.

Los boletos comienzan en $349.

La alineación completa de Psycho Las Vegas 2022:

Mercyful Fate; Suicidal Tendencies; Emperor; Bone Thugs-N-Harmony; Warpaint; Mayhem; Carpenter Brut; GZA; Satyricon; Watain; She Past Away; Raekwon; Ghostface Killah; Carcass; At the Gates; High on Fire; Ulver; Beats Antique; Paradise Lost; Cirith Ungol; Vio-Lence; Katatonia; The Accüsed; Samael; Boris; Nothing; Dance With the Dead; Anika; The KVB; The Juliana Theory; Monster Magnet; Wolves in the Throne Room y You Will Know Us by the Trail of Dead. Tambien Amenra; Mgła; Liturgy; Primitive Man; Tribulation; Monolord; Gatecreeper; King Woman; Wand; Crobot; Wiegedood; Marissa Nadler; N8NOFACE; Bömbers; Drain; Year of No Light; Mizmor; The Goddamn Gallows; Sanguisugabogg; 200 Stab Wounds; Last Podcast on the Left y Chessboxing with GZA.