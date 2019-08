Queen invita a fans a participar en nuevos videos

La banda británica de rock Queen lanzó la campaña You Are the Champions, en la que los fans tendrán la oportunidad de participar en tres nuevos videos para igual número de canciones que son de las más populares de la agrupación.

La campaña fue lanzada para celebrar el icónico video musical de Bohemian Rhapsody, que se convirtió en el primer audiovisual creado antes de la década de los 90 en alcanzar mil millones de visualizaciones.

Músicos, cantantes, bailarines, artistas visuales o quien simplemente quiera pasar un buen rato tienen hasta el 18 de agosto para enviar sus propuestas; los videos finales estarán disponibles en otoño en el canal oficial de la banda.

“¡Hola, fanáticos de Queen! ¡No te pierdas la oportunidad de aparecer en un video musical oficial de Queen! Nos estamos asociando con @youtubemusic para crear tres videos nuevos, y esta vez #YouAreTheChampions. Dirigirse a (www.YouAreTheChampions.com)”, escribió la agrupación en sus redes sociales.

El anuncio fue acompañado por un video en el que Bryan May y Roger Taylor agradecen a sus seguidores por el logro alcanzado con el video de Bohemian Rhapsody y los invitan a participar en la creación de los nuevos clips musicales.

Los músicos, cantantes e instrumentistas pueden elegir a Bohemian Rhapsody; los artistas visuales tendrán la oportunidad de diseñar cualquier palabra o frase de la letra de A kind of magic.

Mientras que los bailarines podrán dar sus propias interpretaciones de Don’t stop me now con un video instructivo especial creado por Polly Bennett, entrenadora de movimiento corporal del actor Rami Malek en la película Bohemian Rhapsody.

“Me alegro mucho que me pidieran que hiciera una coreografía para esta iniciativa”, dijo la entrenadora de movimiento corporal y coreografía, Polly Bennett.

“Rami (Malek) y yo pasamos mucho tiempo moviéndonos con la música de Queen mientras filmamos Bohemian Rhapsody, así que estoy emocionada de alentar al mundo a hacer lo mismo. ¡A bailar! Estoy ansiosa de ver sus creaciones”, añadió.

Además de los tres videos musicales creados por el contenido del usuario, un cuarto clip para We will rock you recreará el icónico “Boom boom clap” de la canción usando una mezcla de sonidos de encuentros deportivos.

Como resultado, la nueva versión se realizará como un homenaje sonoro al enlace de energía que tiene la canción con los deportes.

El récord

El video del tema Bohemian Rhapsody impuso un récord en una plataforma de reproducción de videos, al superar mil millones de visualizaciones.

A más de cuatro décadas de su creación, el audiovisual del tema que se estrenó en 1975 hizo historia en la plataforma, pues es el primer video perteneciente a los años 70 en alcanzar esa cifra de visitas.

En redes sociales, los músicos Brian May y Roger Taylor, miembros fundadores de la banda, agradecieron a sus fans y señalaron que “estamos honrados de que Bohemian Rhapsody acaba de llegar a un billón de visitas en YouTube”.

Tras alcanzar el millón de visualizaciones en el canal oficial de la banda, fue lanzada una versión remasterizada en HD del video de Bohemian Rhapsody.