Queen lanza nuevos videos realizados por sus fans

[Cortesía]

La banda de rock Queen presentó los nuevos videos para las canciones Bohemian rhapsody, Don’t stop me now y A kind of magic, en los que participaron fans de todo el mundo.

Para celebrar que Bohemian rhapsody se convirtió en el primer videoclip previo a los años 90 en alcanzar las mil millones de reproducciones, la agrupación lanzó la campaña You are the champions, en la que participaron más de 10 mil fans de 120 países.

Con base en las producciones que enviaron los seguidores de Queen al sitio YouAreTheChampions.com, se hicieron los audiovisuales nuevos con una de las colaboraciones musicales más grandes del mundo.

Los videos incluyen la actuación de un cantante para el clip basado en Bohemian rhapsody; todo un grupo de baile para Don’t stop me now y un montaje con el trabajo de distintos artistas visuales para A kind of magic.

“Es una de las cosas más gratificantes que le puede pasar a un artista de cualquier tipo: ver que nuestro trabajo ha inspirado a la gente de todo el mundo a crear sus propias actuaciones y artes visuales es una emoción. Y la diversidad de su visión es asombrosa. Muchas gracias a todos los que participaron”, señaló el músico Brian May.

Los videos

Para Don’t stop me now, la coreógrafa que trabajó con Rami Malek en la película Bohemian rhapsody, Polly Bennett, creó un baile único para que los fans pudieran aprenderlos y grabarse bailando la canción de Queen.

Más de mil 800 videos fueron enviados por solistas, grupos, bailarinas, patinadores de hielo y algunos imitadores del vocalista Freddie Mercury; el video final resultó en una coreografía de los seguidores de la agrupación en todo el mundo bailando como si fueran uno solo.

Mientras que para Bohemian rhapsody participaron más de cinco mil 400 músicos y cantantes de 110 países, entre ellos especialistas con arpa, de música clásica e incluso un grupo de xilofonistas.

El resultado es un conjunto de interpretaciones, unidas por capas, de fanáticos alrededor del mundo que tocaron y cantaron la icónica canción estrenada en 1975.

En cambio, para A kind of magic, un total de dos mil 773 artistas de 92 países subieron su video, lo que derivó en una sinfonía visual de arte hecha por fanáticos, que rinde homenaje no solo a la letra de la canción, sino a los miembros de la banda, con distintas representaciones en pintura, animación, diseños gráficos, arena, flores y más.

El récord

En agosto pasado, el video del tema Bohemian rhapsody impuso un récord en una plataforma de reproducción de videos, al superar mil millones de visualizaciones.

A más de cuatro décadas de su creación, el audiovisual de la canción hizo historia en la plataforma, pues es el primer clip perteneciente a los años 70 en alcanzar esa cifra de visitas.

Tras alcanzar el millón de visualizaciones en el canal oficial de la formación musical británica de rock, fue lanzada una versión remasterizada en HD del video de Bohemian rhapsody.