Reflexión musical con Residente

La celebración por el fin de semana de la Independencia de México comenzó con anticipación en Las Vegas, el artista boricua René Pérez –mejor conocido como Residente- se presentó en el House of Blues el martes 11 de septiembre para ofrecer un concierto lleno de diversión, ritmo latino y reflexiones sociales mediante la letra de la mayoría de sus canciones.

Resid3nte campartió sus canciones más exitosas con seguidores en Las Vegas, al lado de su grupo de músicos. Martes 11 de septiembre de 2018 en el House of Blues. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Después de varios minutos de retraso, Residente inició su concierto interpretando la canción de ‘Anormal’, inmediatamente el público comenzó a emocionarse y a recordar los temas más más exitosos de este cantante. El repertorio incluyó canciones que Residente hizo famosas con Calle 13, además temas actuales.

‘Aguante’ y ‘El baile de los pobres’ fueron dos de las primeras canciones, precisamente el segundo de estos temas incluye una letra que invita a los espectadores a entender que para una relación de pareja no debería haber distinción de clases sociales, ya que todo es parte de un complemento.

‘Dagombas en Tamale’ fue una de las canciones que mejor reacción provocó entre el público debido a su ritmo musical. Este tema ha adquirido una mayor popularidad al ser incluido como soundtrack oficial del videojuego FIFA 18, el cual es enormemente exitoso en todo el mundo. “Aquí no hay caviar pero hay maíz”, es parte de la letra de dicha canción.

Sin duda la canción ‘Guerra’ es una de las más reflexivas de este cantante puertorriqueño, no solamente por la letra sino por la producción del video oficial, el cual puede ser visto a través de YouTube. “Van a la guerra a defender causas que no entienden, van a defender causas que si las entendieran no irían”, dijo Residente antes de interpretar el tema durante el concierto, haciendo referencia a los ejércitos de las naciones que se involucran en disputas.

El tema migratorio no podía faltar durante esta noche, el boricua aseguró que no hay raza que divida a las personas ya que “nosotros somos seres humanos y ya”. Residente también mencionó que algunos inmigrantes han recibido malos tratos y agregó que es una situación que no solamente se ha dado en Estados Unidos sino también en Francia.

“Ningún ser humano es ilegal, todos somos residentes”, dijo el cantante antes de interpretar ‘Pa’l norte’.

Finalmente Residente se despidió del público agradeciendo su presencia y prometiendo volver a Las Vegas en una próxima oportunidad.