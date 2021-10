Regresó la “Noche de Mariachi” al CCSD

El Mariachi Alas Doradas de la Escuela Secundaria Keller hizo su debut en un evento “Noche de Mariachi”. El grupo es conformado por estudiantes de 11 a 13 años. Viernes 22 de octubre de 2021 en Las Vegas High School. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El Mariachi Joya de la Escuela Preparatoria Las Vegas fue el último grupo en presentarse durante el regreso de la “Noche de Mariachi”. Viernes 22 de octubre de 2021 en Las Vegas High School. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El evento “Noche de Mariachi”, estelarizado por estudiantes del CCSD, volvió a realizarse luego de casi dos años de pausa debido a la pandemia de COVID-19. Viernes 22 de octubre de 2021 en Las Vegas High School. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El Ballet Folclórico fue una de las atracciones más aplaudidas durante el regreso de la “Noche de Mariachi”. Viernes 22 de octubre de 2021 en Las Vegas High School. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

A casi dos años desde que la pandemia de COVID-19 “apagó las luces” del tradicional evento “Noche de Mariachi”, los estudiantes del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) finalmente pudieron regresar al escenario para exponer su talento ante un público ávido por volver a disfrutar de la música mexicana.

“Es una gran presión, al igual que mis colegas, todos estamos comenzando desde cero y estábamos acostumbrados a llevar un nivel musical de alto calibre, pero al llegar la pandemia todo se vino abajo. Hubo niños que se graduaron y pasaron a otras escuelas, literalmente estamos empezando desde cero”, comentó la directora del Mariachi Alas Doradas de la Escuela Secundaria Keller, Miriam Vázquez.

El evento se realizó el viernes 22 de octubre en la Escuela Preparatoria Las Vegas, al este de la ciudad, y además de ser la primera “Noche de Mariachi” que se realiza desde febrero de 2020, también fue el debut oficial del Mariachi Alas Doradas, conformado por estudiantes de 11 a 13 años.

“Estoy nervioso, es la primera vez que voy a tocar y nunca lo he hecho ante tantas personas”, mencionó el estudiante Alexis López, quien junto a sus compañeros tuvo una agradable conversación con El Tiempo antes de la presentación.

La profesora Vázquez reconoció que “soy la que está más nerviosa. Aparte de que los estudiantes saquen la presentación, hay un tipo de crítica invisible entre colegas, y es una crítica profesional y competitiva, pero amigable a la misma vez. Siento que vamos bien”.

Para Vázquez, lo más importante es que los estudiantes disfruten de la música de mariachi, algo que ha conseguido con su grupo, lo cual ha sido un factor para haber podido consolidar un debut exitoso tocando los conocidos temas de “Cariño” y “Árboles de la barranca”.

“Hubo mucho temor al principio, ellos no sabían tocar. Fueron dos meses intensos sobre cómo se debe agarrar el instrumento y diferenciar las notas para poder tener una práctica. Hace dos semanas fue finalmente cuando ya pudimos sacar una canción, y aunque no sea perfecta, estos niños me han motivado mucho con su energía, le han echado tantas ganas y tienen esa pasión”, agregó la profesora Vázquez.

El estudiante Julián Arrellano compartió que hay muchos aspectos que le gustan de la música de mariachi, y aunque al principio él tenía interés por aprender a tocar la guitarra, finalmente “mi primo me ha ayudado mucho a tocar la trompeta y ahora lo hago mejor y es mi instrumento favorito”, dijo.

Al preguntarles sobre su grupo de mariachi preferido, Ángel Arellano respondió que “es el Mariachi Cobre, uno de los trompetistas dirige, se llama Steve Carrillo”; su aseveración fue respaldada por Michael Arrellano, quien agregó que “si no fuera por Cobre, no podríamos estar aquí. Ellos son de Tucson, Arizona”.

Aunque en la actualidad hay otros géneros musicales que predominan en el gusto del público juvenil, en el sur de Nevada el género de mariachi sigue teniendo una gran aceptación; una prueba de ello son los más de 7,000 estudiantes que integran el Programa de Mariachi del CCSD.

“Mi tío sabe cómo cantar, cuando mi papá le dijo que yo estaba en mariachi, él me ayudó. Me ayuda con el falsete y me motivan mucho”, comentó el estudiante Ricky Jiménez, quien al igual que Emmanuel Rivera y el resto de los integrantes disfrutaron de su primera presentación.

La música es universal, por tal motivo, estudiantes de otros orígenes étnicos también se han sumado a este programa, una de ellas es Mariel Riel -de ascendencia filipina-, quien comenzó en la orquesta de la escuela. “Mi canción favorita es ‘Cariño’, simplemente me gusta”, dijo.

Cabe mencionar que nueve alumnos de la Escuela Secundaria Keller participarán en la próxima competencia nacional “Mariachi Vargas Extravaganza”, evento que reúne a los mejores grupos y solistas de mariachi estudiantil de todo el país.

“Estoy nerviosa por toda la gente que habrá”, expresó Mia Ochoa, una de las participantes.

Algunas otras escuelas que estuvieron presentes durante el regreso de la “Noche de Mariachi” fueron las preparatorias Del Sol, Canyon Springs y Chaparral; las secundarias Bailey y Mónaco; además del Mariachi Plata del Colegio del Sur de Nevada, entre otros. Los anfitriones fueron Mariachi Joya y Mariachi Cristal, ambos de la Escuela Preparatoria Las Vegas.

“Gracias a los papás, son los que apoyan y hacen que todo esto sea posible. Sin los papás y el apoyo administrativo no lo podríamos hacer”, concluyó la profesora Vázquez, agradeciendo también a la directora de la Escuela Secundaria Keller, Brittney Nuanez.