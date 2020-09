Restaurantes de Virgin Hotels mezclan lo mejor del Hard Rock con selecciones frescas

Una representación del bar en Commons Club. (Virgin Hotels Las Vegas)

Una representación del Shag Room, parte del Commons Club. (Virgin Hotels Las Vegas)

Una representación de Olives. (Virgin Hotels Las Vegas)

Una representación de Olives. (Virgin Hotels Las Vegas)

El nuevo Virgin Hotels Las Vegas, programado tentativamente para abrir en noviembre, ofrecerá una muestra de lo viejo y lo nuevo, literalmente.

Entre su portafolio de restaurantes, los desarrolladores del proyecto que reemplazará al Hard Rock Hotel están trayendo de vuelta lo mejor de los restaurantes de esa propiedad en la forma de Nobu, que abrió con el resort en 1995, y MB Steak, una adición más reciente que ha construido una fuerte clientela.

El nuevo hotel, cuya fecha final de apertura se anunciará a mediados de este mes, también compartirá el regreso a Las Vegas del múltiple chef Todd English, ganador del premio James Beard. English’s Olives abrió con el Bellagio en 1998 y fue una presencia prominente allí hasta que fue reemplazado por la reubicación de Spago dos décadas después.

En una entrevista en marzo, English dijo que el nuevo Olives evocará mucho al antiguo.

“Es una nueva generación de Olives”, señaló. “Siempre me gusta decir 2.0. En la línea del Mediterráneo, definitivamente voy a mantener eso. Creo que lo que la mayoría de la gente quiere es un montón de ideas interesantes y divertidas. Será algunas de las cosas por las que soy conocido y que he hecho en Las Vegas durante 20 años. Solíamos vender 150 carpaccios de carne al día”.

Pero el nuevo Olives no será todo sobre carne; English comentó que será “muy amigable con las plantas, lo cual es comida mediterránea”.

English agregó que es importante para él atraer a los locales.

“Antes de las reservaciones en línea, si tenías un número local, nos asegurábamos de que tuvieras una mesa”, aseveró. “Creo que eso es algo importante. Estamos situados en el casino, es fácil llegar a nosotros también”.

English dijo que planea adquirir una residencia aquí y está emocionado por regresar a Las Vegas. (También está planeando abrir un mercado de alimentos en Área 15, cuya apertura está prevista para este mes).

Richard “Boz” Bosworth, presidente y director ejecutivo de Virgin Hotels Las Vegas, agregó que English era una elección natural para la propiedad.

“He sido un fan consumidor de Todd and Olives desde 1999 en Charlestown, Massachusetts”, relató Bosworth. “Por supuesto, siendo residente de Las Vegas desde hace varios años, solía ir con frecuencia a Olives at Bellagio así como a Todd English P.U.B.,” que estaba en The Shops at Crystals pero ha cerrado.

“Teníamos un interés extraordinario en traer a Todd al redil”, dijo. “Es un gran socio; todo lo que queremos en alguien culinario”.

Bosworth comentó que English también había ayudado a atraer a algunos de los otros socios de restaurantes del complejo.

Además de Olives, Nobu y MB Steak, están:

Night + Market de Los Ángeles, que tiene como misión declarada “la deliciosa comida tailandesa para facilitar la bebida y la diversión entre amigos”. Recientemente fue nominado para un James Beard para el mejor programa de vinos.

Kassi Beach Club de Nick Mathers, creador de Elephante en Santa Mónica y Kassi Club en Los Ángeles. El restaurante junto a la piscina y el ultralounge promete “sabores italianos costeros con espíritu mediterráneo”.

Casa Calavera de Hakkasan Group, con cocina tradicional mexicana en medio de “una relajada experiencia al aire libre, con los pies en la arena” para cenar y un energético ambiente de vida nocturna “pre-partido”.

Money, Baby! del veterano de la industria Justin Massei contará con patios interiores y exteriores con apuestas deportivas y juegos interactivos.

Pizza Forte, de los antiguos restauranteros locales de la familia Ferraro, regresará.

Afters Ice Cream, un favorito de las redes sociales del sur de California conocido por sus creaciones únicas como el sándwich de helado de rosquilla Milky Bun, abrirá su primer local fuera de California.

También habrá un Commons Club, una característica distintiva de cada propiedad de Virgin Hotels. Tendrá The Kitchen at Commons Club, que servirá desayunos hasta altas horas de la noche, incluyendo platos que reflejan las raíces británicas de Virgin; The Bar at Commons Club; The Shag Room, con eventos sociales y entretenimiento en vivo; y la Funny Library Coffee Shop, con espacio de trabajo comunitario.