Revivió Enrique Bunbury a Héroes del Silencio

¡Buenas noches Las Vegas, gracias por venir a escucharnos!, fueron las palabras del cantante español Enrique Bunbury, al inicio de su concierto el miércoles 2 de mayo en el House of Blues, quien a lado de su banda presentó su nuevo material “Expectativas”, un disco realizado en estudio, luego de que en el año 2015 grabó un concierto acústico para una importante televisora.

mayo 9, 2018 - 11:45 am

Enrique Bunbury engalanó el escenario con canciones de diferentes etapas musicales, en el House of Blues. Miércoles 2 de mayo de 2018. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El músico español se inició en los escenarios en 1984, siendo líder de Héroes del Silencio. Se presentó en esta ciudad el Miércoles 2 de mayo de 2018. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Enrique Bunbury engalanó el escenario con canciones de diferentes etapas musicales, en el House of Blues. Miércoles 2 de mayo de 2018. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El músico español se inició en los escenarios en 1984, siendo líder de Héroes del Silencio. Se presentó en esta ciudad el Miércoles 2 de mayo de 2018. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Enrique Bunbury engalanó el escenario con canciones de diferentes etapas musicales, en el House of Blues. Miércoles 2 de mayo de 2018. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

A pesar de los años Bunbury sigue cautivando a su público, aun cuando su físico no es el mismo, su particular tesitura vocal no ha perdido la gran calidad que lo llevó al estrellato; la forma en cómo vocaliza se le nota la experiencia de cuando comenzó en el ambiente musical en 1984 a lado de los Héroes del Silencio, que le llevaron a cruzar el Pacífico y echar raíces en toda América Latina.

Y precisamente de la agrupación -que son todo un ícono en la historia del rock en español-, el cantante no decepcionó, ya que incluyó canciones de Héroes del Silencia en su recital de Las Vegas, “El camino del exceso”, “Héroe de leyenda”, “Mar adentro” y “Maldito duende”, fueron las elegidas y por cierto las más aplaudidas y coreadas por los fanáticos.

Su excentricidad, por la que también es conocido entre los rockeros y la clase en sus atuendos, Bunbury salió de traje blanco con adornos en rojo, al quitarse el saco, solamente traía un chaleco que le dejaba los brazos al descubierto para presumir un tatuaje en el hombro con las siglas de los Héroes del Silencio, “HS”.

De su disco “Expectativas”, dedicó 5 canciones, del total de su repertorio en el escenario del HOB, que constó de 23 melodías, “La ceremonia de la confusión”, “Cuna de Caín”, y “La actitud correcta”, fueron dadas a conocer al público que le agradeció que siga componiendo y que como en su momento alguna vez Bunbury declaró, “no voy a cantar entre dos tierra toda mi vida”.

Para finalizar su presentación, el oriundo de Zaragoza, España, además de revivir sus inicios, decidió sacar del olvido el disco que lo lanzó a la fama como cantante independiente, “Pequeño cabaret ambulante”, que contiene temas clásicos, que han alcanzado la misma popularidad de cuando era el líder de Héroes del Silencio.

Su más reconocido tema en solitario, “Infinito”, con su primera estrofa que dice: “Me calaste hondo y ahora me dueles”, que en fiestas es solicitada para el momento en que alguien se acuerda de un “ex” y le quiere cantar a todo pulmón esta canción moderna de dolor, que inclusive tiene una versión en mariachi para hacerla aún más intensa.

Del propio “Pequeño”, también interpretó “El extranjero”, y “De mayor”. Entre otros sencillos de diferentes discos se pudo escuchar “Sí”, que por la forma en cómo está escrita se presta a que el público le responda a cada verso, y para cerrar eligió “Lady blue”, de sus pocas canciones con un ritmo más bailable.

Sin dudas, un héroe de leyenda en Las Vegas.