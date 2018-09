Desea unir a la gente la fundadora de Project Dinner Table

Gina Gavan, del centro, fundadora de Project Dinner Table, observa a Dana Ortiz, de 10 años, a la izquierda, y Crystal Espino, de 10 años, a ver las hortalizas en la escuela primaria Hollingsworth, en Las Vegas, el viernes 7 de septiembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Vegas Voices es una serie semanal que destaca a residentes de Las Vegas.

Gina Gavan puede sonar a veces como una gurú de auto-ayuda.

“La vida se trata de comunicación y mostrarse de corazón abierto y dispuesto a confiar”, aconseja.

“Todos estamos conectados”, ella ofrece en otro punto de la conversación. “Y todos somos uno”.

Desde que llegó al valle en el 2000, ha aplicado esas filosofías a una carrera en los sectores público y privado, así como en el mundo sin fines de lucro. La empresa de Gavan, Tribal Minds Marketing, ha trabajado en proyectos en los hoteles del Strip y en el Fremont East Entertainment District. Ella ha trabajado en comités para varias organizaciones sin fines de lucro locales.

Desde 2014, ha sido directora de desarrollo económico de North Las Vegas, desarrollando relaciones con compañías como Amazon, Fanatics e Hyperloop One.

En el mundo culinario, Gavan es mejor conocida por crear Project Dinner Table. Desde 2010-14, la serie trajo regularmente más de 100 invitados a una sola mesa masiva, generalmente en un lugar al aire libre, para disfrutar de una comida de los mejores chefs de Las Vegas y recaudar dinero para obras de caridad. El 29 de septiembre, Project Dinner Table regresará, con una comida al aire libre del chef Geno Bernardo en Master Gardener Orchard de Extensión Cooperativa de la Universidad de Nevada en North Las Vegas. Parte de las ganancias beneficiarán el trabajo de Green Our Planet en el desarrollo de jardines escolares.

Hablamos con Gavan sobre la serie y sus pensamientos generales sobre el valle.

Review-Journal: ¿Qué te trajo a Las Vegas?

Gina Gavan: Yo estaba casada, y nos mudamos aquí cuando Las Vegas buscaba ser uno de los suburbios de Silicon Valley y el mundo de las puntocom. Nos mudamos aquí para el trabajo de mi esposo y luego me quedé.

¿Cómo te involucraste con el gobierno local?

Conocí al alcalde (de North Las Vegas) en un evento, y estábamos hablando de la comunidad y negocios. En ese momento, estaban tratando de darle la vuelta a la ciudad, que estaba a un par de semanas de la suspensión de pagos. Conocí a su equipo de liderazgo, y tenían una vacante disponible. Parecía un gran desafío, estaba realmente preparada para algo diferente y pensé: “Soy algo glotona para el castigo, así que hagámoslo”.

¿Qué has aprendido en el gobierno que te sorprendió o intrigó?

El gobierno se trata todo sobre personas, relaciones y comprender lo que a la gente le importa. Eso fue algo que no esperaba, porque soy muy anti burocrática y antigubernamental. Lo que me di cuenta es que hay personas tan increíbles que trabajan en el gobierno, y cuánto les importa lo que hacen. Puede que no parezca así a veces debido a las capas, pero es por eso que North Las Vegas es tan mágico.

¿Crees que se pasa por alto North Las Vegas?

Está totalmente pasado por alto. Realmente ha sido un hijastro pero estamos haciendo que la gente se dé cuenta de que North Las Vegas no es lo que necesariamente creen cuando lo ven en las noticias. Hay muchos activos, grandes parques y gente, y algunos vecindarios hermosos que son inesperados. A veces tienes que creer en los sojuzgados.

¿Cómo se te ocurrió Project Dinner Table?

Comenzó en abril de 2009, y luego de haberme sentado en estas reuniones y escuchar a la gente hablar sobre lo poco que les gustaba Las Vegas, y cómo no les había ido bien. Esto fue cuando todo el mundo estaba perdiendo sus camisetas: 2007, 2008, en el efecto de derrame. Simplemente yo no estuve de acuerdo, yo estaba como, “he conocido gente increíble aquí, creo que hay una fuerte red de comunidad, eso, junto con mis raíces – siendo de Indiana, tener primos que eran granjeros, dedicarme a la comida local, y este arte perdido de reunirme alrededor de la mesa y tener conversaciones – pensé “¿Qué pasaría si combinara todas estas cosas juntas, dándole a la gente este sentido de comunidad alrededor de la mesa, permitiendo que la gente hable y se vuelva a conectar y se enamore nuevamente de Las Vegas?”

¿Crees que fue exitoso?

En la brecha de cuatro años desde que realicé la última cena, las personas se comunicaron todas las semanas de alguna manera u otra (mensajes de texto, redes sociales o llamadas telefónicas) y dijeron: “¿Cuándo volverás a hacer esto? ¡Lo extrañamos! Así es como nos conectamos con la comunidad”. Nunca hubiera anticipado el amor que la gente tiene por ello, es muy humilde.

El precio del evento es de $220 por persona, lo que no es una cena económica. ¿Te preocupa que con ese precio, lo estás limitando a una pequeña parte de la comunidad?

Creo que eso es muy valido, personalmente luché con eso, porque no quiero que las personas se sientan limitadas. Pero la realidad es que es una gran empresa cuando estás montando en lugares remotos y construyendo una cocina en el exterior. Nada de eso es barato. Y luego, el componente caritativo, asegurándonos de que estamos dando lo suficiente para que haya un impacto social con esos dólares. Así que solo tengo que confiar y creer que las personas que están destinadas a estar allí estarán allí. Y no significa que no pueda haber una versión más simplificada que pueda tener sentido para más personas.

¿En qué se diferencia la comunidad ahora en Las Vegas versus 2009, y cómo encaja Project Dinner Table?

Agregar deportes a nuestras vidas ha tenido un impacto. Los Vegas Golden Knights han sido increíbles para nuestra comunidad, y creo que los Raiders encontrarán un lugar y ayudarán a tejer el hilo de lo que significa ser comunidad. Project Dinner Table se mantiene fiel a sus raíces: sal de las cuatro paredes, ven a conocer a extraños y conviértelos en amigos. Date cuenta de que todos estamos conectados y todos somos uno, y nada de gran importancia se logra en un silo.

Conociendo a: Gina Gavan

Ritual cotidiano

Cada mañana saco cartas de Ángel para establecer las metas del día.

Libro favorito

“Way of the Peaceful Warrior” de Dan Millman, por su perspicaz sabiduría resaltada con humor.

Fobia

Máquinas de resonancia magnética de tubo cerrado. Cuando te olvidas de cerrar los ojos, es como si estuvieras enterrado vivo, no es muy bueno que digamos.

Destino favorito de vacaciones

Sin destino específico, solo viajes en general. La aventura, la perspectiva y la inspiración que golpean al viajar agita el alma.

Comida que podría comer todos los días

Galletas con trocitos de chocolate y hamburguesas con queso

Último concierto

Llevé a mi hija al último concierto de Elton John, The Red Piano.

Una pieza de arte que realmente te emocionó

Cualquier cosa de Mark Rothko. Su trabajo al mismo tiempo me alivia y me estimula.