Secret Burger revela elementos de menú exclusivos en Las Vegas

Los chefs desde la izquierda, Daniel Krohmer, Justin Hall, Jolene Mannina, Brian Howard y Josh Clark posan para una foto en el restaurante EDO Gastro Tapas and Wine en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal / El Tiempo @Erik_Verduzco

Los chefs desde la izquierda, Daniel Krohmer, Justin Hall, Jolene Mannina, Brian Howard y Josh Clark posan para una foto en el restaurante EDO Gastro Tapas and Wine en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal / El Tiempo @Erik_Verduzco

Los chefs de la izquierda, Justin Hall, Jolene Mannina, Brian Howard, Daniel Krohmer y Josh Clark posan para una foto en el restaurante EDO Gastro Tapas and Wine en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal / El Tiempo @Erik_Verduzco

Jolene Mannina está compartiendo los secretos de los chefs con el mundo.

Jolene Mannina está compartiendo los secretos de los chefs con el mundo.

La chef Jolene Mannina en el restaurante gastronómico de tapas y vinos EDO en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal / El Tiempo @Erik_Verduzco

La chef Jolene Mannina en el restaurante gastronómico de tapas y vinos EDO en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal / El Tiempo @Erik_Verduzco

La chef Jolene Mannina en el restaurante gastronómico de tapas y vinos EDO en Las Vegas, el jueves 27 de diciembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal / El Tiempo @Erik_Verduzco

Todo el mundo ama un secreto, ¿verdad? Esa es la filosofía detrás de un nuevo concepto llamado Secret Burger que se lanza esta semana en Las Vegas. Pero la compañía está apostando a la idea de que los amantes de la comida están interesados en participar en los elementos del menú secreto de un restaurante y quizás revelarlos a sus amigos de las redes sociales, en lugar de mantenerlos en secreto.

Secret Burger, que se lanza el miércoles en SecretBurger.com, es una plataforma para que los chefs vendan previamente artículos especiales fuera del menú. Los clientes pueden leer una lista de los restaurantes participantes, averiguar qué artículos ofrecerán y comprarlos por adelantado.

A pesar del nombre, las ofertas no serán todas hamburguesas. Sin embargo, todos se ofrecerán por un tiempo limitado y en cantidades limitadas. Por lo tanto, aquellos que opten por la oportunidad de probar un elemento que solo pueden experimentar unas pocas docenas de personas. Te lo pierdas, y puede que nunca vuelvan a tener la oportunidad.”Es un plato único en su clase que no ha estado en el menú anteriormente, y puede que no termine en el menú”, explica la fundadora de Secret Burger, Jolene Mannina. “En ese momento, eres la única persona que lo ha tenido. Y así crea ese miedo de no te lo debes perder”.

Justin Kingsley-Hall, chef de The Kitchen en Atomic, está creando una pechuga wagyu y un pastel para tuétano para el programa. Él dice que esos dos factores son motivadores importantes para un segmento creciente de la comunidad de restaurantes jóvenes. “Con esta generación, tienes una mezcla (de motivaciones). Tienes miedo a perderse de algo bueno. Así que quieres hacer todas las cosas que todos los demás están haciendo. Pero también quieres ser único y especial, y no correr igual que todas las demás ovejas “. El auge de las redes sociales como plataforma para documentar las piernas largas.”

Las comidas solo se suman a esas motivaciones. “La gente siempre está tratando de encontrar su camino para ser diferentes”, dice Emily Romero, una Instagrammer local cuya cuenta centrada en la comida, @eatmelasvegas tiene 25,000 seguidores.

Josh Clark, de Goodwich, quien está creando artículos de Secret Burger para cada una de sus ubicaciones, dice que esta planificación basada en el evento marcará un punto importante. “La gente quiere poder hacer toda su programación en su teléfono. Todo está en su teléfono. Así que realmente puedes planificar todo el mes de dónde irás a cenar, dónde vas a comer, dónde vas a gastar tu dinero y cuándo. Tienes un calendario de platos especiales y eventos de comida especiales, y ahora puedes crear un presupuesto para donde quieras ir”.

“Te emociona tener algo que es raro o creado solo para un evento especial. Entonces, para poder reservar y esperar sabiendo que se acerca, creo que es una gran idea”. Está programado que Secret Burger comience a vender reservaciones el miércoles, y Mannina ha alineado 15 restaurantes locales que espera ofrecer al menos un artículo al mes a partir de mediados de enero. Los artículos estarán entre $ 15 y $ 50, y se ofrecerán durante el horario normal del restaurante. Aunque el servicio se lanza en Las Vegas, Mannina espera tener participantes en Los Ángeles a finales de mes, seguido de San Francisco, Washington, DC, Nueva Orleans y más. Su objetivo es 25 ciudades en el primer trimestre de 2019, lo que brinda a los comensales de todo el país la oportunidad de sentirse como VIP.

“Me encanta sentirme especial cuando algo sale de mi mesa de un chef. Y Secret Burger está replicando eso para (todos). Simplemente crea la emoción de algo nuevo”, concluyó.