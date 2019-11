Selena Gómez lanzará su nuevo álbum el 10 de enero

[Cortesía]

La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez, quien tras cuatro años sin material inédito reapareció en la escena musical, anunció que será el 10 de enero cuando estrene SG2, su nueva producción.

A mediados del mes pasado, Selena alborotó las redes sociales con dos fotografías y un video, lo que significó para los “Selenators” (como se les conoce a sus fans) el regreso de la artista en la música. “Te amamos” y “La reina está de vuelta” fueron algunas de las reacciones.

El 23 de octubre liberó el sencillo y video de Lose you to love me, “inspirado en muchas cosas que han estado sucediendo en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum”, confesó.

Un día después, sorprendió a sus seguidores con el tema Look at her now que coescribió junto con Julia Michales y habla sobre el primer amor de una joven y cómo su novio encontró otros amores. El lanzamiento de ambos sencillos, dijo, completan una historia de superación.

Este día confirmó que será el próximo año cuando se publique su nueva placa discográfica, la tercera de su carrera tras su álbum debut Stars dance (2013) y Revival (2015).

“Ahora puedes reservar mi nuevo álbum, que saldrá el 10 de enero de 2020. Este álbum es mi diario de los últimos años y no puedo esperar a que lo escuches. Título, arte y lista de canciones próximamente”.

“Al fin”, “No podemos esperar”, “Te amo, será sorprendente”, “Soy muy feliz”, “Pensé que este día nunca llegaría”, “Estoy llorando”, “No sabes cuánto soñamos con este momento” y “Listo para pre-ordenarlo”, son algunas de las respuestas que recibió la intérprete.