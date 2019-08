“Selena The Show” regresa a Las Vegas

Karla Pérez es la protagonista de “Selena The Show”. [Foto Cortesía]

Boyd Gaming desea celebrar el Mes de la Herencia Hispana con toda la comunidad latina del Sur de Nevada, por tal motivo ha decidido ofrecer –por segunda vez en el año- un espectáculo musical que se ha presentado exitosamente en distintas ciudades de Estados Unidos, “Selena The Show”. El evento se llevará a cabo el próximo viernes 13 de septiembre de 2019, a las 8:00 p.m., en el hotel &casino Sam’s Town.

Para hablar sobre este espectáculo que rinde tributo a la reina del “Tex-Mex”, Selena Quintanilla, El Tiempo se comunicó vía telefónica con Karla Pérez, la protagonista de esta atracción musical, la cual se presentó con un éxito rotundo el pasado 12 de marzo, también en el Sam’s Town de Las Vegas.

“Selena falleció en 1995, cuando yo estaba en preparatoria (High School) ella estaba muy de moda. Siempre he cantado en grupos versátiles, cuando cantaba las canciones de Selena y bajaba del escenario me decían que me parecía a ella”, dijo Pérez.

La cantante lleva seis años realizando este espectáculo, del cual reconoció que ha podido vivir experiencias que jamás imaginó, sobre todo porque ha notado un crecimiento personal como artista. Karla agregó que nunca se imaginó ver a tantas personas ávidas de vivir lo que hubiera sido un concierto en vivo de la fallecida Selena.

“Todo inició cuando fui a una convención de músicos en Los Ángeles, supe que estaban buscando hacer un tributo y un compañero mío les dio mi número de teléfono (a los productores), les dijo que yo era perfecta para hacer tributos. Después estaba en mi casa viendo televisión y me llegó una llamada para preguntarme si quería hacerlo, se me hizo buena idea y me sorprendí desde el primer show”, acotó Pérez.

Algo que Karla admiraba de Selena era su manera de conectar con el público, además de su potente voz que la llevó a convertirse en una estrella musical teniendo menos de 23 años de edad. “Dios me ha dado la oportunidad -de cierta manera- de poder seguir llevando su música, no solamente a sus fans sino a las nuevas generaciones. Nací para hacer esto”, expresó Pérez.

Pero llegar al éxito requiere de mucho esfuerzo, Karla compartió con El Tiempo que uno de los retos más importantes que ha tenido es tocar puertas para recibir la oportunidad de ofrecer su espectáculo, pero algo que le ha ayudado a entrar en el gusto del público es su constante interacción con la audiencia en cada presentación.

“Es una industria muy difícil donde tienes que tener un proyecto sólido y dejar buenas impresiones al público y a la persona que te contrata, además de tener boletos vendidos. Gracias a Dios la mayoría de las veces que me contratan he podido satisfacer al público, a todos los lugares a donde he ido, he tenido la oportunidad de regresar. El reto es dejarles a las personas la magia de Selena”, aseveró la artista.

Con su talento, Karla ha ayudado a mantener vivo el legado de Selena entre el público de todas las edades. Una prueba de ello es que en su pasada presentación en Las Vegas, una niña llamada Valentina le obsequió un “collage” en el que le expresaba su admiración y gratitud.

Al recordar esto, Pérez comentó que “me dejó sorprendida, jamás pensé que fuera a entregarme algo con mi nombre, que la niña y su mamá se hayan tomado el tiempo de hacerlo. Para mí fue algo grande, no sé si tengo las palabras correctas para explicarlo. Ahí lo tengo en mi casa, en mi oficina”.

“Selena The Show” está conformado por Karla y cinco músicos más, los cuales están dispuestos a brindar un espectáculo de primer nivel para todas las personas que se darán cita en el hotel &casino Sam’s Town el próximo 13 de septiembre. El evento comenzará a las 8:00 p.m., pero las puertas abrirán a las 7:00 p.m.

“Con mis músicos viajamos a todos lados, somos como hermanos, ellos son una parte fundamental en este tributo… Invitamos a todos a que vengan a divertirse, a celebrar el legado de una mujer que ha llevado el nombre de los latinos muy en alto, nos ha abierto puertas a muchos artistas. Los invitamos a que vengan a bailar, será música muy variada, Selena es de las artistas más grandes que ha dado la industria latina, vamos a celebrar nuestra cultura”, concluyó Pérez.

Sobre el esfuerzo que Boyd Gaming está haciendo por traer más eventos latinos al Sur de Nevada, la especialista en comunicaciones corporativas, Kelly Espinoza, mencionó que “el show de marzo fue muy exitoso. Para la celebración del Mes de la Herencia Hispana quisimos traer a ‘Selena The Show’. La comunidad latina es muy importante para nosotros, por eso tenemos eventos durante todo el año que son de su interés”.

Los boletos para este evento comienzan desde $15 y se pueden adquirir llamando a Ticketmaster al 800-745-3000; en línea en www.samstownlv.com; o en persona en las tiendas de regalos dentro Sam’s Town, The Orleans, Suncoast y Gold Coast. Los boletos también se pueden comprar en taquilla el día del concierto (dependiendo de la disponibilidad).

