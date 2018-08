‘Sexo’ con ‘Residente’

[Cortesía]

Recientemente René Pérez, mejor conocido como ‘Residente’, dio a conocer las fechas de su gira por Estados Unidos, en la cual destaca que se presentará en el House of Blues de Las Vegas el próximo 11 de septiembre. Este reconocido artista puertorriqueño eligió a El Tiempo para invitar a todos sus seguidores a dicho evento.

“Pueden esperar una banda multicultural que viene de diferentes países como Alemania, Argentina, Marruecos, Puerto Rico y Estados Unidos. No es un show común y corriente, es una experiencia que la gente cuando la presencia la entiende. Van a sentir esa energía”, expresó ‘Residente’.

Este rapero, compositor y productor, además de co-fundador, líder y vocalista de Calle 13, recientemente recibió un Disco de Oro por su sencillo ‘Sexo’, el cual ha logrado más de 50 millones de streams.

“Es un sencillo que tiré suelto luego del disco de ‘Residente’. Es un tema accesible a la gente a pesar de que los tópicos que trato son complejos. Lo simplifiqué y lo hice accesible en el tema ‘sexo’, habla sobre eso, que todo el mundo gira alrededor del sexo y sobre como los géneros femeninos y masculinos no deberían asumirlo como son, como la cultura nos dice que tienen que ser, por eso el tema no tiene género. Es la idea de Freud, de que todo gira alrededor del sexo y que al final casi todo lo hacemos con alguna idea sexual, aunque sea de forma inconsciente, es un tema fiestero a la vez”, explicó el artista.

En la actualidad muchas de las canciones más exitosas contienen letras que pudieran ser polémicas para algunas personas, sin embargo, ‘Residente’ aseguró que prioriza poder expresar sus pensamientos en cada uno de sus temas musicales.

“Pienso que el arte tiene que ver con la honestidad con la que tú sacas lo que vas sintiendo en el momento. De parte mía, todo lo que tiro va con esa honestidad y es lo que importa y ya. Cuando escribo no estoy pensando en si le va a gustar a la gente o no, no me interesa, me interesa que me guste a mí y que conecte con lo que voy sintiendo, de algún modo hablar sobre lo que va pasando en el mundo. Después si conecta con la gente pues bien”, concluyó ‘Residente’.