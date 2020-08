Siegfried recuerda las últimas palabras y deseos de Roy en honor a ellos en The Mirage

Siegfried Fischbacher dijo que las últimas palabras de Roy Horn fueron: “No me dejes ir, no me dejes ir”.

Siegfried Fischbacher en el Strip mientras rebautizan la calle que da al Mirage como Siegfried & Roy Drive el miércoles, 26 de agosto de 2020, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

(Columna)

Roy Horn quería vivir sus últimos días en Little Bavaria, el oasis de 100 acres de Las Vegas que compartía con Siegfried Fischbacher.

“Me dijo una noche mientras cenábamos, ‘Si me pasa algo, no me lleves al hospital’”, relató Siegfried el miércoles en Mirage, donde los legendarios artistas han sido honrados con la apertura de Siegfried And Roy Drive, que conduce a la entrada y salida del hotel. “Si lo haces, sé que no voy a regresar”.

Horn ya sufría síntomas de COVID-19, a las dos semanas estaba en una camilla y dejando la finca de Little Bavaria por última vez. Horn moriría por complicaciones relacionadas con el virus el 8 de mayo, a la edad de 75 años.

“Me fui a la cama, y pronto llamaron a mi puerta”, dijo Siegfried. “La enfermera me dijo: ‘Señor Siegfried, tenemos que ir al hospital, el doctor está aquí y Roy tiene fiebre alta, tenemos que llevarlo al hospital’”.

“Me vestí, salí y ahí estaba él en una camilla. Después de todo esto, no supe qué decir. …pero sabía que debíamos ir al hospital, donde está el equipo adecuado”.

Horn pasó por delante de la colección de cruces y budas del dúo y se dirigió a una ambulancia, con destino al hospital MountainView.

“Me mira y… discúlpenme”, continuó Siegfried, haciendo una pausa mientras su voz vacilaba. “Pero mientras lo metían en la ambulancia, dijo: ‘No me dejes ir, no me dejes ir’”.

Siegfried no volvió a estar en la misma habitación con su compañero de actuación, compañero de vida y amigo más cercano de más de 60 años.

“El doctor dijo: ‘Tenemos que llevarlo, tenemos que hacerlo’, y yo quería ir con él, pero dijeron que nadie puede estar con él en el hospital. Pero eso fue lo último que me dijo, ‘No me dejes ir’”.

Siegfried exhaló después del recuento, como si se desprendiera de un gran peso. Agregó que tuvo una última despedida, desde detrás de una ventana en la cama de Roy en la Unidad de Cuidados Intensivos, un par de días antes de morir.

“A veces me siento solo en Little Bavaria, pero pienso en él estando allí, su sonrisa, y está conmigo”, comentó Siegfried. “Dondequiera que vaya, él está allí, dondequiera que gire, está conmigo. Todo lo que hemos construido allí está construido para nosotros”.

Siegfried dijo que el dúo había sido informado a principios de este año, antes del cierre del COVID-19, que serían honrados con un cartel que los llevara al hotel. Ya hay memorias con bustos frente al Strip.

“Saben lo agradecidos que estamos, y (el jueves) el Mirage abrirá de nuevo, con el Secret Garden y el Dolphin Habitat”, mencionó Siegfried. “Estaré allí de nuevo con toda la gente de todo el mundo”.

Como un éxito en Frontier durante siete años, su espectáculo fue un éxito instantáneo en The Mirage. Encabezaron cinco mil 750 presentaciones antes del 3 de octubre de 2003, cuando Horn fue arrastrado por el tigre Mantecore cerrando el espectáculo inmediatamente.

Vivió el resto de su vida trabajando incansablemente en su rehabilitación y haciendo apariciones personales con regularidad, incluyendo una fiesta por su cumpleaños número 74 en 2018, que coincidió con el aniversario número 15 de la noche en que se cerró el espectáculo.

En los comentarios preparados para el evento de reapertura del Mirage el jueves, el director ejecutivo de MGM Resorts, Bill Hornbuckle, dijo: “Siegfried y Roy nos ayudaron a abrir el Mirage, y es adecuado que su legado nos ayude a reabrirlo hoy. Su increíble espectáculo jugó un papel tremendo en poner a Mirage en el mapa. Hoy, los ponemos en el mapa de Las Vegas, para siempre”.

A Siegfried se le unió en el nuevo cartel su amigo y antiguo colaborador del dúo, el aclamado director y coreógrafo Kenny Ortega, que conoció a Siegfried y Roy poco después de que produjera la gala de apertura en el Bellagio en octubre de 1998. Steve Wynn presentó los dos campos.

“Nos llevamos bien”, mencionó Ortega, que llegó en una limusina de Wynn Las Vegas. “Steve dijo: ‘Siegfried quiere conocerte, quieren hablar del show’, y eso fue todo, hace todos esos años. Juntos, eran únicos, y esto es muy adecuado para ellos”.

Siegfried dijo que la urna de Roy está en la capilla de Little Baviera, donde siempre sonaban las campanas para que los dos compartieran la cena.

“Siempre cenábamos juntos, y yo compartía con él mi tiempo estando en el Secret Garden”, añadió Siegfried. “Una noche le dije que una chica se me acercó en silla de ruedas y que no podía hablar. Pero la agarré e hice lo mío, con la moneda”.

Siegfried hace que aparezcan monedas especiales del Secret Garden con sólo tocar el brazo de alguien. A los niños del Mirage les encanta, y a los adultos también.

“Hice el truco de las monedas con Roy”, mencionó Siegfried, riéndose a través de la memoria. “Y él me dijo: ‘Aún lo tienes, aún lo tienes’”.