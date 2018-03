Stan Lee reveló que padece neumonía

marzo 10, 2018 - 10:08 am

[Foto Cortesía]

El creador del universo de Marvel, Stan Lee, de 95 años, reveló mediante un video que lucha contra la neumonía, sin embargo aclaró que en ningún momento ha dejado de pensar en sus admiradores, a quienes agradeció sus muestras de afecto.

“Hola héroes, soy Stan Lee, no he estado en contacto con ustedes últimamente, tuve un pequeño episodio de neumonía, con el que he estado peleando, pero parece estar mejorando”, declaró, de acuerdo con el portal TMZ.

El escritor y editor de cómics estadunidense añadió que “quiero que sepan que estoy pensando en ustedes, siempre lo hago y espero que todos estén bien, los extraño a todos, tanto su entusiasmo, notas, fotos y correos electrónicos que todavía sigo recibiendo muchos de ellos”.

Este mensaje personal fue filmado por su amigo y cineasta Keya Morgan, para dar la noticia sobre la salud de esta celebridad, quien aparece en un cameo dentro de un casino en la película “Pantera negra”, así como lo ha hecho en otras películas de superhéroes.

“Quiero que sepan que todavía los amo a todos y que Marvel y yo tenemos el mejor grupo de fanáticos que cualquier grupo en el mundo alguna vez tuvo y estoy seguro de que lo aprecian”.

Cabe destacar que Stan Lee está lidiando con una serie de problemas, de salud con sus pulmones y cuestiones cardíacas, como pérdida de dinero y un enfrentamiento con su ex-guardespaldas.