Súper biblioteca

noviembre 9, 2018

El Festival de Las Vegas es gratuito e incluye talleres infantiles. Sábado 3 de noviembre del 2018. Biblioteca E. Flamingo. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Los comic son solicitados por niños, adolescentes y adultos. Sábado 3 de noviembre del 2018. Biblioteca E. Flamingo. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

PJ Pérez escribe e ilustra títulos relacionados a historias de las calles de Las Vegas. Sábado 3 de noviembre del 2018. Biblioteca E. Flamingo. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Melissa Burns, asistente al festival, prefiere que sus hijos lean una historieta a que miren televisión. Sábado 3 de noviembre del 2018. Biblioteca E. Flamingo. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Las revistas de historietas o mejor conocidas como “comics” han resurgido luego de los grandes éxitos comerciales de las películas de superhéroes, así lo consideró Suzanne Scott, directora del Festival Comic Book de Las Vegas, organizado por el Distrito de Bibliotecas del Condado Clark el sábado 3 de noviembre, en la biblioteca ubicada en el 1401 E. Flamingo Rd.

“En todo el sistema de bibliotecas de Clark, tenemos historietas, tanto de las grandes casas editoriales famosas, como proyectos locales, son una base fundamental de nuestros lectores ya que las solicitan niños, adolescentes y adultos, así lo demuestra que tenemos nuestro propio festival separado de la feria del libro”, comentó Scott.

Explicó que efectivamente hace 11 años, los “comics” eran parte de la feria del libro, sin embargo, su popularidad los llevó a realizar su propio festival, a diferencia de las grandes convenciones de este tipo de revistas, aquí se da espacio las tiendas y artistas locales, que tienen sus propias historietas independientes.

“En las convenciones de comics asisten actores de cine, el público es más adulto, y parece que se olvidan de lo esencial que es familiar y que por generaciones han visto crecer a un personaje favorito”, mencionó Scott. Cabe destacar que el Festival en Las Vegas es familiar y gratuito, además de ofrecer talleres infantiles de dibujo y maquillaje.

Historias de Freemont o los Cuentos Perdidos de Las Vegas son proyectos del artista local PJ Pérez que el mismo se dedica al 100%, ya que son sus ideas, personajes, historias e inclusive se encarga de publicar, estos se distribuyen en las tiendas especializadas de la ciudad y en las bibliotecas del Condado de Clark.

“Yo crecí admirando a Superman y Hulk, busqué una carrera que me permitiera estar en este mundo y me gradué de diseñador gráfico, estas historias que propongo son más adultas y con personas reales, no tengo personajes con súper poderes, son historias que escuchas de una casa embrujada o un caso policiaco ficticio de nuestras calles”, explicó Pérez.

Roland Wellington, es dueño de la tienda Cosmic Comics!, con 22 años en el mercado considera que actualmente las casas editoriales han tenido una renovación, “ya es más difícil impresionar al público, mantenerlo entretenido, hoy los grandes héroes son de diferentes razas como un Hombre Araña latino, o un héroe de raza afroamericana como Pantera Negra”.

Wellington comentó que también hay un sector fiel a las historietas clásicas y que son coleccionistas, “el ejemplar número 1 de Superman o del Hombre Araña se cotizan en miles de dólares y son buscados por los lectores en subastas, así puede suceder con un héroe que va surgiendo como Ninja K o Blood Shot, no son populares, pero nunca sabes”.

Melissa Burns, asistió con sus dos hijos al Festival, “estábamos súper interesados, vimos la invitación en nuestra biblioteca y lo pusimos en la cocina, esta divertido y se disfruta bastante, yo creo que un niño que ya tiene el hábito de leer, los entretiene más allá de la televisión y prefiero que estén con un comic leyendo”, dijo la madre de familia.