Súper tributo al ska

‘Stop on Green’ deleitó al público con canciones de su propia autoría y una novedosa propuesta sobre el escenario. Sábado 20 de abril de 2019 en en el Thunderbird Boutique Hotel & Lounge. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El momento retro de la noche se vivió con la participación de ‘Los pelos del más allá’ y su ritmo ochentero y noventero. Sábado 20 de abril de 2019 en en el Thunderbird Boutique Hotel & Lounge. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La zona turística de Las Vegas se iluminó con un gran ambiente latino la noche del sábado 20 de abril. ‘Toquezzz Rock Promotions’ realizó un atractivo evento para rendir tributo al ska mexicano con ‘La Cachimba’, banda originaria de Mexicali, Baja California, México.

Este concierto también contó con la participación de las reconocidas bandas locales ‘Stop on Green’ y ‘Los pelos del más allá’, quienes desde las 10 de la noche pusieron a bailar a los asistente al ritmo géneros musicales como el reggae y el rock en español. El evento aconteció en el Thunderbird Boutique Hotel &Lounge, situado sobre Las Vegas Boulevard.

“Mi finalidad es apoyar a las bandas locales pero lógicamente sabemos que la gente ocupa su música original, que vienen siendo los covers, por eso traemos los tributos para la gente que requiere escuchar las canciones de su época. Este evento fue gracias a que ‘La Cachimba’ hace tributo al ska con bandas como ‘La Maldita Vecindad’ o ‘Panteón Rococó’”, comentó el fundador de ‘Toquezzz Rock Promotions’, Gonzalo Flores.

Para los más veteranos, ‘Los pelos del más allá’ les hicieron recordar grandes éxitos del rock en español de las décadas de los 80’s y 90’s, incluso también algunos temas del pop interpretados al propio estilo de esta banda originaria de la ‘Ciudad de las Luces’.

“‘Los pelos del más allá’ es una gran banda, digamos que son unos ‘chavo-rucos’ que traen la onda del pop, rock en español y en inglés, y fue una sorpresa cuando los vi por primera vez”, dijo Flores.

Por su parte ‘Stop on Green’ es una banda conformada por ex-estudiantes de la preparatoria Rancho, quienes decidieron formar un grupo y tocar distintos géneros musicales como el reggae, rock, ska, punk, e incluso cumbias.

“La primera vez que vi a ‘Stop on Green’ fue aproximadamente hace tres meses, estuvieron en un evento en North Las Vegas y me sorprendieron porque son unos chavos de escasos 24 años, se juntaron desde la preparatoria y ya tienen siete años trabajando en su propio proyecto y con covers a su estilo. Es algo que me encantó de ellos”, mencionó el promotor.

Flores reconoció los esfuerzos que otros organizadores como ‘The Revolution Rock’ han hecho para impulsar a las bandas locales mediante distintos eventos, por lo que aseguró que seguir apoyándose mutuamente será fundamental para continuar ofreciendo conciertos de calidad para el público latino del Sur de Nevada.

“Es la constancia, a veces es muy difícil aquí en Las Vegas que hay más tributos al rock en inglés, es seguir buscando. Este lugar nos abrió las puertas y tuvimos esa confianza de poder lograr algo… Hay muchas bandas locales que necesitan ese gran apoyo, por eso tratamos de hacer un tributo e incluir a bandas locales para que puedan escuchar su música. Tratamos de con buen ambiente y buenas bandas atraer a la gente”, concluyó Flores.

