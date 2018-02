‘Tape Face’ tendrá residencia de 3 años en Las Vegas Strip

El finalista de la temporada 11 de ‘America’s Got Talent’ (AGT) está listo para una residencia de tres años en Harrah’s Las Vegas. El show abre a las 7:00 p.m. A partir del 16 de marzo se llevarán a cabo los ‘lunes oscuros’, en el nuevo teatro House of Tape, con capacidad para 200 personas. El lugar ha sido construido en el antiguo espacio Kerry’s Gourmet Burger justo al lado del piso del casino; los boletos comienzan en $63 dólares (cargos adicionales no incluidos).