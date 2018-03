Terry Fator celebró nueve años de éxito

Terry Fator unió las representaciones de Michael Jackson y Paul McCartney. Lunes 12 de marzo de 2018 en hotel-casino The Mirage. Foto Cortesía.

La marioneta de Michael Jackson fue una de las más aplaudidas por el público. Lunes 12 de marzo de 2018 en hotel-casino The Mirage. Foto Cortesía.

Criss Angel fue uno de los invitados especiales de Terry Fator. Lunes 12 de marzo de 2018 en hotel-casino The Mirage. Foto Cortesía.

En un momento del show, uno de los participantes lanzó una marioneta a la ubicación de El Tiempo, pero este semanario decidió obsequiarlo a los señores Gould, quienes son seguidores de Fator. Lunes 12 de marzo de 2018 en hotel-casino The Mirage. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Entre risas, cantos y aplausos, Terry Fator celebró nueve años haciendo historia en el Strip de Las Vegas con su show musical de comedia, el cual es uno de los espectáculos mejor calificados de la ciudad según muestran distintos buscadores de internet.

El evento de aniversario se llevó a cabo el lunes 12 de marzo ante más de mil asistentes, entre los que se encontraban invitados especiales, medios de comunicación, familiares de Fator y público en general. Este show realizado en el hotel-casino The Mirage adicionó a legendarias estrellas de la música pop como Michael Jackson y Paul McCarteny, representados con marionetas.

Para complacer a su público, Terry Fator se comprometió a mantener el espectáculo de forma continua e introducir nuevos personajes cada año, ya que esta es una forma de agradecer la preferencia de sus seguidores.

Fator muestró sus destrezas ambidextras de marionetas cuando las marionetas de Paul McCartney y Michael Jackson se unieron en el escenario para un dúo en el que el artista trabaja con ambos títeres a la vez.

“He querido agregar más celebridades de la vida real al espectáculo ya que mis audiencias provienen de todo el mundo y la música es realmente ese lenguaje universal, especialmente cuando el público ve a Michael Jackson o a un Beatle”, expresó Fator.

Otros de los personajes más populares de este show, que no podían faltar en el aniversario, son: Winston the Impersonating Turtle, the world’s greatest Elvis impersonator Maynard Tompkins, Vikki the Cougar, Fernando V. Francisco, Emma Taylor, ‘Sir Elton John’, y ‘President Donald Trump’.

En el 2017, el show de Terry Fator ganó los premios de Mejor Comediante y Mejor Show Familiar entregados por Best of Vegas, perteneciente a Las Vegas Review-Journal.