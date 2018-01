The 15:17 to París Estreno 02/09/2018

The 15:17 to París. Foto Cortesía.

21 de agosto de 2015. Un tren con 554 pasajeros a bordo recorre el trayecto Ámsterdam–Paris. Cuando el tren atraviesa el norte de Francia, un terrorista armado intenta cometer un atentado. Lo que podría haber sido una matanza, quedó en un intento fallido ya que un británico, un joven estadounidense y dos soldados también estadounidenses que viajaban en el tren lograron reducir al terrorista.

Clint Eastwood (Sully, El francotirador) dirige este drama basado en el libro autobiográfico titulado The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes, de Jeffrey E. Stern, Spencer Stone, Anthony Sadler y Alek Skarlatos, cuyo guion ha escrito Dorothy Blyskal (That’s Entertainment!). El reparto protagonista del filme está formado por Judy Greer (Wilson, Ant-Man), Jenna Fischer (Los misterios de Laura, The Office), Tony Hale (Arrested Development, Transformers: El último caballero) y Thomas Lennon (Santa Clarita Diet, Knight of Cups). Además, los verdaderos Anthony Sadler, Alek Skarlatos y Spencer Stone se interpretan a sí mismos en el filme.