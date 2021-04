“The Official Grad Trip” en LV

Una experiencia inolvidable de cuatro noches, exclusivamente para la clase de graduados de la escuela preparatoria de 2022, contará con seis eventos privados -en vivo- que incluyen actuaciones de Diplo, Loren Gray y Madi Monroe. [Foto Cortesía The Official Grad Trip, vía Emily Wofford y Kelly Frey / The Publicity Lab]

Miles de graduados de la escuela preparatoria, de toda la nación, tendrán la oportunidad de celebrar ese hito importante en la vida de cualquier estudiante, con un estilo sin precedentes en “The Official Grad Trip”; una excitante experiencia, repleta de diversión con duración de cuatro noches en Las Vegas del 20 al 24 de junio de 2022.

Lo anterior fue dado a conocer mediante un boletín enviado a El Tiempo por Emily Wofford y Kelly Frey, voceras de la agencia de relaciones públicas The Publicity Lab, el jueves 22 de abril de 2021.

Disponible exclusivamente para la generación que se graduará de la escuela preparatoria de 2022 y sus padres; el viaje de su vida contará con alojamiento de lujo y seis eventos privados, solo para graduados con actuaciones inolvidables de artistas renombrados, como el músico, DJ y productor nominado al Grammy, Diplo; la artista fenómeno del pop -que siguen los “Gen-Z”-, Loren Gray y otros que se anunciarán próximamente. El evento es presentado por la cantante y bailarina Madi Monroe, miembro de la clase 2022 y sensación de TikTok, quien también estará actuando.

“La generación del 2022 será la primera en graduarse después de la pandemia y, después de una larga pausa en la vida social, creemos que decenas de miles de graduados y sus padres querrán celebrar viajando a Las Vegas”, señaló en el comunicado Zach Samson, co- fundador de The Official Grad Trip, agregando que “el viaje oficial para graduados representa una nueva era de viajes, ofreciendo una experiencia doméstica de clase mundial que no tiene rival para los graduados y sus padres. Para muchos, esta será su primera introducción a Las Vegas, un destino que esperamos que disfruten el resto de sus vidas”.

Esta experiencia se desarrollará en lugares reservados de forma privada y de renombre mundial en la capital mundial del entretenimiento, donde los graduados y sus padres disfrutarán de itinerarios seleccionados y separados. Los graduados tendrán la oportunidad de ver artistas destacados y establecer contactos con sus compañeros de todo el país, haciendo conexiones valiosas que durarán toda la vida. Reconociendo el notable logro de sus jóvenes adultos, los padres se deleitarán con su propia aventura de lujo en una ciudad reconocida por sus restaurantes, entretenimiento, compras y hospitalidad.

“Vemos una brecha significativa en el mercado de viajes entre estudiantes y padres”, acotó Andrew Citores, cofundador de The Official Grad Trip. “Las Vegas puede parecer una opción poco probable para un viaje de graduación de la escuela preparatoria, pero es exactamente el tipo de experiencia que los graduados de la escuela y sus padres anhelan. En este momento, los graduados eligen entre viajes a Disneyland o Walt Disney World, o viajes internacionales. Con The Official Grad Trip, los graduados pueden experimentar entretenimiento, hospitalidad y eventos en vivo de clase mundial, todo dentro del entorno de sus compañeros. La ventaja para los padres es que este es un viaje al que también pueden sumarse. Además, estamos ayudando a crear buenos recuerdos de Las Vegas para una nueva generación de consumidores que estarán ansiosos por regresar al destino cuando sean mayores de edad y luego puedan disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer”.

The Official Grad Trip se ha asociado con algunas de las marcas más icónicas de la ciudad para albergar seis eventos exclusivos para mayores de 18 años solo para graduados, incluido GradFest, un festival de dos noches en el Thomas &Mack Center en UNLV. Otros eventos, que contarán con elenco de clase mundial, incluyen una fiesta en la piscina en el parque acuático Wet’n’Wild Las Vegas y tres de las fiestas temáticas más grandes jamás producidas: Space Cowboy en AREA15, Tailgate en Brooklyn Bowl y un evento Black Tie, en un lugar que se anunciará pronto.

Debido a la demanda sin precedentes, ya que hay alrededor de cuatro millones de estudiantes de último año que se gradúan en la clase de 2022, The Official Grad Trip desbloquea las reservaciones escuela por escuela, para garantizar que los graduados de la misma institución tengan garantizada la oportunidad de celebrar juntos. Una vez que 50 compañeros de la misma escuela se unen a la lista de espera, todos los graduados de esa escuela tienen garantizado un lugar en la experiencia y pueden reservar su espacio reservando su paquete de viaje. Los graduados pueden unirse a la lista de espera en línea ahora en:

www.officialgradtrip.com