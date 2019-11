The Revolution Rock “adelantó las ofertas” con evento gratuito

Una noche dedicada a cantar los mejores temas del rock en español fue lo que se vivió el sábado 23 de noviembre en The Bunkhouse Saloon. Los organizadores de The Revolution Rock llevaron a cabo su penúltimo evento del año presentando un alegre espectáculo con dos reconocidas bandas locales, The Sonz y Duendez Ocultoz.

The Sonz presentó covers de reconocidas bandas como Enanitos Verdes, Maná, Caifanes, entre otros. Sábado 23 de noviembre de 2019 en The Bunkhouse Saloon. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Duendez Ocultoz se presentó en el penúltimo evento del año de The Revolution Rock. Sábado 23 de noviembre de 2019 en The Bunkhouse Saloon. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Esta noche la dedicamos a toda la gente que le gusta el rock en español, se prestó a tocar un poco de todas las bandas que el público conoce como Maná, Caifanes, Enanitos Verdes, Soda Stereo… Nuestra influencia sería más que nada la banda Caifanes, nos gusta un poco de todo, en inglés nos gusta rockabilly, rock and roll, temas ochenteros y todo lo que nosotros sentimos que suena bien”, dijo Alan Ramírez, integrante de The Sonz.

Ramírez comentó a El Tiempo que lleva cerca de 10 años en la escena local de Las Vegas y dos años con el proyecto de The Sonz, el cual es posible gracias al trabajo de sus compañeros músicos Tomás y Beto. No obstante, reconoció que en esta ciudad a veces puede ser difícil encontrar espacios dedicados al rock en español.

“Sí es un poco difícil, antes había más lugares pero ahora casi no se presta para eventos así. Ojalá en 2020 haya más lugares o más promoción aquí en The Bunkhouse donde últimamente se hacen los shows”, expresó Ramírez e invitó a los lectores de este periódico a seguir las redes sociales de su banda como TheSonz_Oficial.

The Revolution Rock, dirigido por Omar Hurtado, adelantó el fin de semana de las ofertas ofreciendo este evento completamente gratis, tal como lo hicieron el año pasado. “Es un regalo para todos nosotros, me incluyo”, mencionó Hurtado.

“Duendez Ocultoz es un grupo que se ha dedicado a tocar en Las Vegas por más de 10 años, tocan covers de grupos que normalmente no estás acostumbrado a escuchar en rock en español, tienen canciones movidas con un poco de ska”, comentó Hurtado sobre la segunda banda que participó en este espectáculo.

El evento con el que The Revolution Rock cerrará sus actividades de este 2019 se realizará el próximo 7 de diciembre, a partir de las 9:00 p.m., en The Bunkhouse Saloon. Tijuana No será la banda invitada y también participarán grupos locales como Los Ataskados y Muertos Heist. Este evento tendrá una cuota de recuperación de $20.

“Tijuana No son unos de los pioneros, una leyenda en México, tienen una trayectoria muy larga y la verdad va a estar muy bueno. Es como la quinta vez que vienen y cada que lo hacen el espectáculo es mejor y mejor”, concluyó Hurtado.