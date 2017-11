The Star Estreno 11/17/2017

Bo es un burrito pequeño, pero valiente, que anhela una vida más allá de su rutina diaria en el molino del pueblo. Un día reúne el coraje necesario para cumplir la aventura de sus sueños. En su viaje conocerá a Ruth, una adorable oveja que ha perdido su rebaño, y a Dave, una paloma con grandes aspiraciones. Durante su camino, en el que siguen una Estrella muy especial, encontrarán además a tres camellos y a otros excéntricos animales. Todos ellos se convertirán en los héroes no reconocidos de la primera Navidad.

Bo es un burrito pequeño, pero valiente, que anhela una vida más allá de su rutina diaria en el molino del pueblo. Un día reúne el coraje necesario para cumplir la aventura de sus sueños. En su viaje conocerá a Ruth, una adorable oveja que ha perdido su rebaño, y a Dave, una paloma con grandes aspiraciones. Durante su camino, en el que siguen una Estrella muy especial, encontrarán además a tres camellos y a otros excéntricos animales. Todos ellos se convertirán en los héroes no reconocidos de la primera Navidad.

Con el tema de la Navidad como trasfondo, esta película de animación destinada al público familiar está dirigida por el debutante Timothy Reckart (Head Over Heels), nominado al Oscar a Mejor Corto de Animación. En el reparto de voces en la versión original están los actores Steven Yeun (The Walking Dead), Aidy Bryant (Horace and Pete), Keegan-Michael Key (¿Tenía que ser él?), Tracy Morgan (Rockefeller Plaza), Anthony Anderson (Black-ish), Oprah Winfrey (Selma), Gina Rodriguez (Marea negra), Kris Kristofferson (Texas Rising) y Christopher Plummer (Remember).