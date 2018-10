Timbiriche celebra nominación para los ‘Latin American Music Awards’

Timbiriche [ Foto Cortesía ]

Los ‘Latin American Music Awards’ continuarán cautivando al público con la participación de artistas de primer nivel, esta importante entrega de premios se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en el Dolby Theatre de Hollywood, California. Una de las ternas más esperadas de la noche sin duda será la de ‘Tour Favorito’, para la cual están nominados los integrantes de la banda de pop Timbiriche.

“¿Qué puedo decir?, nos sentimos sorprendidos por el hecho de estar nominados por el público como un tour que la gente ha ido a ver y le ha gustado, han salido con un ‘gran sabor de boca’. Estamos encantados de seguir en el gusto del público y del cariño que nos tienen, estar nominados a ‘Latin American Music Awards’ es algo que es como una ‘cereza en el pastel’”, expresó el cantante Diego Schoening en entrevista exclusiva con El Tiempo.

La gira de Timbiriche llamada ‘Tour Juntos’ –acreedora de la nominación- inició en septiembre del 2017 y recorrió 53 ciudades de México y más de 15 plazas importantes de Estados Unidos. Incluso, expertos en espectáculos han incluido a esta gira como una de las más importantes del 2018 a nivel mundial.

“Una de las primeras noticias que nos llegó fue que empezando esta gira el Wall Street Journal sacó un desplegado de los tours más esperados en el mundo, nosotros estábamos en el lugar 10. La siguiente sorpresa conforme fue avanzando el tour fue encontrarnos con esta nominación, es increíble. Ha sido hecho con todo el cariño que les hemos tenido (al público) durante tantos años”, mencionó Schoening.

Este integrante de Timbiriche confesó que sí sentirá nervios al momento de saber si serán ganadores del premio, ya que considera que un artista que pierde la incertidumbre al momento de recibir un reconocimiento o antes de iniciar un concierto, entonces ha dejado de ser artista. “Uno nunca sabe si va a ganar o no, sé que suena trillado pero ya con el hecho de estar nominado te das por bien servido, pero en realidad así es”.

Sobre la vigencia que ha logrado mantener Timbiriche tras seguir en el gusto del público luego de más de 35 años de trayectoria, de cambios de integrantes y de periodos sin actividad; Diego comentó que, “más que nada ha sido por la evolución, creo que lo que ha hecho que Timbiriche perdure ha sido no solamente su música y sus letras, sino la pasión y el respeto que tenemos al escenario, a nuestros compañeros y al público, y el cantarle al amor, a la vida y al optimismo. Son canciones que nos recuerdan tiempos increíbles”.

Casi para terminar la entrevista, Schoening reconoció que ‘Tú y yo somos uno mismo’ ha sido la canción más importante para él, ya que el éxito que alcanzó este tema lo llevó a colocarse en el segundo lugar de los videos más vistos de la historia de VH1. También, recordó su tiempo radicando en la ‘Ciudad de la Luces’.

“Una experiencia espectacular (vivir en Las Vegas), llegué con mi familia, desgraciadamente mi estancia fue corta, fueron seis meses. Me encontré con un gran compañero que es Gerry Fernández, estuvimos haciendo un programa de radio. Fue una experiencia sensacional, la gente en Las Vegas es increíble, el lugar tiene magia. Lo platicamos mucho con mi esposa y mis hijos: extrañamos mucho a Nevada”, acotó el artista.

Pero, al parecer la frase de ‘lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas’ no aplica para Diego, ya que aseguró siempre haberse portado bien; “Como fui con la familia y siempre he sido bien portado, cuando me porté mal lo hice con mi esposa. Si sale de Las Vegas no nos importa porque fue entre nosotros”, dijo entre risas.

Por último, Diego Schoening envió un mensaje a los lectores de El Tiempo y prometió que próximamente Timbiriche podría ofrecer un concierto en esta ciudad.

“Ojalá nos podamos ver por allá y que el público nos honre con su presencia en los ‘Latín American Music Awards’ (en Hollywood), y si no, de todas maneras los seguimos queriendo. Esperamos pronto vernos por Las Vegas y hacer un show para todos ustedes para gozarlo y disfrutarlo como lo merecemos”, concluyó.