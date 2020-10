Titanic: La exposición de artefactos

Bottles. Titanic the Artifact Exhibition. Foto cortesía de Experiential Media Group vía Kirvin Doak Communications.

First Class Cabin. Titanic the Artifact Exhibition at Luxor Hotel & Casino. Foto cortesía de Experiential Media Group vía Kirvin Doak Communications.

Wall of Serving Utensils, Dishes, Tiles. Titanic the Artifact Exhibition at Luxor Hotel & Casino. Foto cortesía de Experiential Media Group vía Kirvin Doak Communications.

En un esfuerzo por reintegrarse a la normalidad, pero inmersos todavía en la pandemia, ejecutivos del hotel &casino Luxor dieron a conocer que pondrán en exhibición, joyas y artefactos que se han rescatado del famoso crucero Titanic.

Como mucha gente sabe, el RMS Titanic fue un trasatlántico británico, que se hundió la noche del 14 de abril de 1912, durante el viaje inaugural que tenía como destino la ciudad de Nueva York. Considerada como una de las peores tragedias marítimas, el catastrófico hundimiento arrojó un saldo mortal de 1496 personas, de las 2208 que iban a bordo. Entre sus pasajeros iban algunas de las personas más ricas de la época, cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que buscaban llegar a los Estados Unidos para un mejor porvenir para sus familias.

También venía Leonardo Di Caprio y Kate Winslet que tenían 22 y 21 años de edad, respectivamente (cuando se filmó la película en 1996). Pero eso es otra historia, la romántica del cine.

Por medio de un comunicado enviado a los principales medios de comunicación locales, Thomas Judd y Taylor Pickle, voceros de la firma de relaciones públicas Kirvin Doak Communications, dieron a conocer pormenores de la exhibición.

Titanic: La exhibición de artefactos y BODIES… La exhibición, en el Luxor hotel y casino está abierta con horarios de operación actualizados, de jueves a domingo, de 11 am a 6 pm, con admisión final a las 5 pm.

Para comprar boletos y para obtener más información, visite BodiesLasVegas.com o TitanicLasVegas.com.

Pero, ¿qué hay de nuevo en Titanic: la exposición de artefactos?

A principios de este año, Titanic: The Artifact Exhibition presentó 108 nuevos artefactos, incluidos 20 artículos nunca antes vistos, como un sombrero de panadero de chef, una lámpara de araña de primera clase, una billetera de piel de cocodrilo y más. Además, la exposición se ha mejorado desde que cerró temporalmente sus puertas esta primavera, con la instalación de nuevas pantallas de video en todo el lugar, que muestran historias reales del barco y sus pasajeros y tripulación interpretadas por actores disfrazados que traen la historia de los más famosos del mundo, un transatlántico a la vida.

Proyectos de investigación de estudiantes ahora en exhibición

Este verano, Titanic: The Artifact Exhibition se asoció con el cineasta James Cameron y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para involucrar a más de 750 estudiantes en un programa de cinco semanas: The Unsinkable Titanic – The Ship of Dreams, Past, Present and Future. Durante la serie de compromiso de verano, los estudiantes aprendieron sobre el Titanic de historiadores de renombre, incluido Cameron, y participaron en un recorrido virtual por la Bóveda del Titanic, donde residen los artefactos mientras se someten a conservación. También estudiaron más a fondo la fatídica historia del barco a través de Titanic: The Virtual Experience, que lleva a los visitantes a un recorrido virtual por la Exposición de Las Vegas. El programa de verano culminó con la creación de proyectos de investigación y arte, muchos de los cuales ahora se exhiben en Las Vegas por tiempo limitado.

¿Qué esperar durante su próxima visita?

Con el fin de crear un entorno cómodo y más seguro para los huéspedes y empleados, las Exposiciones han implementado nuevas pautas y procedimientos de seguridad y salud, que incluyen:

* Todos los empleados son examinados para detectar síntomas, incluido un examen de temperatura, antes del inicio de su turno todos los días.

* Se requiere que los invitados y empleados usen máscaras o cubiertas faciales en todo momento mientras estén dentro de las Exposiciones.

* Las estaciones de desinfección de manos están convenientemente ubicadas en ambas exposiciones.

* Todas las superficies se limpian y desinfectan de forma rutinaria con mayor frecuencia.

* Se fomenta la distancia física y se colocan carteles en todo el lugar para recordar a los invitados que se mantengan a seis pies de distancia de los que están fuera de su grupo.

