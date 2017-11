Tony Acosta cantó para los salvadoreños de Las Vegas

La hija de Tony Acosta también aprovechó el momento para cantar ante sus connacionales. Domingo 5 de noviembre. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Tony Acosta deleitó a los salvadoreños de Las Vegas con sus canciones más emblemáticas. Domingo 5 de noviembre. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Tony Acosta deleitó a los salvadoreños de Las Vegas con sus canciones más emblemáticas. Domingo 5 de noviembre. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El grupo Amigos Salvadoreños en Las Vegas y la representante de la senadora Cortéz Masto, Maritza Rodríguez, entregaron un reconocimiento al cantante Tony Acosta. Domingo 5 de noviembre. | Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El domingo 5 de noviembre el grupo Amigos Salvadoreños en Las Vegas llevó a cabo su ‘Gala cultural salvadoreña’, la cual tuvo como invitado especial al reconocido cantante centroamericano Tony Acosta, quien con buen humor y amabilidad convivió con sus connacionales reunidos en un salón situado al este de la avenida Stewart.

“Estar en Estados Unidos, venir como representante cultural de mi país (El Salvador) es un verdadero honor, más al ver el apoyo que siempre he tenido de los amigos salvadoreños, sus aplausos y nostalgia realmente me agrada”, expresó Acosta.

Con un espectáculo que incluyó interacción con el público, el cantante deleitó a la comunidad salvadoreña de Las Vegas, quienes aplaudieron cada interpretación del artista, el cual es uno de los referentes musicales para El Salvador.

“Siempre trato de que la gente no se sienta frente a un artista, sino con un amigo de ellos. Me dedico a hacer que entren en mi participación, no solo que me vean cantar, hago un poco de chistes”, comentó Acosta.

Tony Acosta compartió con El Tiempo que la canción ‘Amamos’ es una de las más representativas para él por ser el primer tema que le abrió las puertas en su país, además de ‘Cosas de su edad’, que ha sido uno de sus más grandes éxitos.

“Agradecimiento por todo el tiempo porque no es la primera vez que la comunidad me recibe, en todas partes he recibido ese cariño de los salvadoreños en el extranjero, me atrevo a decir que quizá más que en El Salvador”, compartió el cantante.

El evento incluyó platillos típicos de El Salvador, como las tradicionales pupusas, la yuca, entre otros. Todo fue parte de un esfuerzo que hizo el grupo Amigos Salvadoreños en Las Vegas para tener este evento adicional a su calendario habitual, así lo expresó el vicepresidente del grupo, Guillermo Hernández.

“Nos caracterizamos por actividades culturales, este es un evento prácticamente fuera de nuestro calendario. Tuvimos la oportunidad de tener a Tony Acosta, un artista de más de 50 años de carrera en nuestro país, estuvo en algunas presentaciones en Los Ángeles y logramos tenerlo en este momento.

Los eventos son totalmente gratuitos, tenemos la venta de nuestros platillos típicos ya que es la forma en que tratamos de obtener fondos para hacer nuestras actividades. No tenemos un patrocinio de ninguna organización”, dijo Hernández, quien añadió que el objetivo principal de su grupo migrante es mantener unida a la comunidad salvadoreña del Sur de Nevada.

Para conocer más sobre este grupo búsquelos en Facebook como Amigos Salvadoreños en Las Vegas.